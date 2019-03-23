Reytingler nasıl ölçülüyor? İşte cevabı

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yeni hizmete giren merkezinde, biri tüplü diğeri led sistemle çalışan 2 farklı televizyona kurulan peoplemeter (reyting ölçüm cihazı) bulunuyor.



Ayrıca bir evdeki tablet, telefon, masa üstü bilgisayar gibi tüm ekranlara ait izleme ve dinlemeleri ölçmeyi sağlayan yeni nesil bir cihaz (focalmeter) da merkezde yer alıyor. Peoplemeter cihazı ile ailelerdeki tüm izleme ölçümleri yapılıyor.



Merkezdeki peoplemeterda yer alan test datası aracılığıyla yaklaşık 15 dakika içinde reyting verilerinin doğruluğu test edilebiliyor.

Başta iletişim alanında çalışmalar yapan akademisyenler ve öğrenciler olmak üzere, yabancı ve yerli heyetlere hizmet verecek merkezde, reyting ölçümlerinin nasıl yapılıp, nasıl denetlendiği uygulamalı olarak anlatılıyor.



"BİR SİMÜLASYON GİBİ"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a ilişkin yönetmelikle Üst Kurula, izlenme ve dinlenme oranı ölçümlerinin denetimi görevinin verildiğini belirtti.



Var olan reyting sisteminin çok iyi işlediğini, taraflarca benimsenmiş ve kabul görmüş bir sistem olarak devam ettiğini aktaran Şahin, RTÜK olarak sistemin sorunsuz şekilde işlemesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.



Şahin, "Bu merkez, bu reytinglerin ölçümlerinin ve değerlendirmelerinin nasıl yapıldığı neticesinde de taraflarca nasıl paylaşıldığını gösteren bir simülasyon gibi. Halkımız da taraflar da reyting sistemiyle yakından ilgili. Arzu ederlerse kapımız onlara sonuna kadar açık. Bir vatandaşımız 'reytingler nasıl ölçülüyor, taraflara nasıl ulaştırılıyor' merak ederlerse RTÜK'te, bu merkezde bu bilgileri verebilecek durumdayız." diye konuştu.



"SAĞLAM BİR SİSTEM OLUŞTURULDUĞUNU ANLIK OLARAK GÖRECEKLER"



RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkan Yardımcısı Deniz Güler, reyting denetiminin daha etkin gerçekleştirilmesi, peoplemeter teknolojisiyle iletilen verilerin anlık takip edilmesi ve yapılan işin daha net anlatılabilmesi için İzlenme ve Dinlenme Oranları Bilgi Merkezi'nin oluşturulduğunu bildirdi.



Merkezde, ölçüm sistemine ilişkin hanelerin oluşturulmasından verilerin raporlanarak abonelere gönderilmesine kadar ki tüm sürecin detaylı anlatıldığına işaret eden Güler, "Buraya gelenler reyting ölçümlerinin tüm aşamalarının nasıl gerçekleştiğini, denetimin süreç olarak nasıl ilerlediğini ve nihayetinde sağlam bir sistemin oluşturulduğunu anlık görebilecekler." diye konuştu.









