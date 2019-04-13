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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.04.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Reuters, Bloomberg, Financial Times'tan Türk ekonomisine çirkin saldırı

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Reuters, Bloomberg, Financial Times'tan Türk ekonomisine çirkin saldırı

Türk ekonomisine Ağustos ayından beri devam eden ‘algı operasyonları’na dün bir yenisi daha eklendi. Reuters, Bloomberg, Financial Times’ta yer alan Türkiye ekonomisi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak haberler sosyal medyada da kara propaganda amacıyla paylaşıldı.

Bloomberg ve Financial Times ardından bu kez de Reuters tarafından dün servis edilen haber de oldukça dikkat çekiciydi.

Ağustos ayında olduğu gibi daha Türkiye'nin yeni dönem ekonomi politikalarına ilişkin detaylar paylaşılmadan algı operasyonu yapılmış ve Türkiye'nin yatırımcılara güven veremeyeceği, kur krizini atlatamayacağı algısı yapmışlardı.

Ancak güçlü Türkiye ekonomisi döviz kurları üzerinden Türkiye'ye yapılan bu ekonomik görünümlü siyasi operasyonu püskürtmeyi başarmıştı.

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