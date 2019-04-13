Reuters, Bloomberg, Financial Times'tan Türk ekonomisine çirkin saldırı
Türk ekonomisine Ağustos ayından beri devam eden ‘algı operasyonları’na dün bir yenisi daha eklendi. Reuters, Bloomberg, Financial Times’ta yer alan Türkiye ekonomisi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak haberler sosyal medyada da kara propaganda amacıyla paylaşıldı.
Bloomberg ve Financial Times ardından bu kez de Reuters tarafından dün servis edilen haber de oldukça dikkat çekiciydi.
Ağustos ayında olduğu gibi daha Türkiye'nin yeni dönem ekonomi politikalarına ilişkin detaylar paylaşılmadan algı operasyonu yapılmış ve Türkiye'nin yatırımcılara güven veremeyeceği, kur krizini atlatamayacağı algısı yapmışlardı.
Ancak güçlü Türkiye ekonomisi döviz kurları üzerinden Türkiye'ye yapılan bu ekonomik görünümlü siyasi operasyonu püskürtmeyi başarmıştı.
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