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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.03.2018 - 12:48, Son Güncelleme:

Restorasyona desteği artırdı

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Restorasyona desteği artırdı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, 2005 ve 2006 yıllarında restorasyona sağladıkları 75 bin lira kredi üst limitini, yıllar içerisinde aşamalı olarak yükselterek bu yıl 170 bin liraya çıkardıklarını ifade etti.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonuna katkı sağlamak amacıyla 2005 yılında "restorasyon kredisi" uygulamasına başladıklarını belirtti.

Bu tarihten itibaren toplam 758 proje için kredi açtıklarını aktaran Turan, bunların içerisinden 574 restorasyon projesi için 78 milyonluk kredi desteği sağladıklarını dile getirdi.

"KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKIYORUZ"

TOKİ Başkanı Turan, tarihi ve kültürel mirasın korunması amacıyla restorasyon projelerine kredi desteği sağladıklarını bildirdi.
Turan, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Anadolu toprakları onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yaptı. Zaman içerisinde bu topraklarda yaşayanlar değişse dahi her biri derin kökler bıraktı. Bunlardan bazıları günümüze kadar ulaşmayı başardı. Ancak değişimin yol açtığı yıpranma, doğanın etkileri ve insan eliyle yaratılan tehlikeler, kültür varlıklarını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
bırakıyor. Coğrafyamızın bize sunduğu bu mimari zenginliğimizi yaşatmalıyız.
İdare olarak kültürel değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması için kredi desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

"KREDİ ÜST LİMİTİ 170 BİN LİRAYA ÇIKTI"

Kredi üst limitini her yıl artırdıklarını belirten Turan, "2005 ve 2006 yıllarında sağladığımız 75 bin lira kredi üst limitini, yıllar içerisinde aşamalı olarak yükselterek 2018 yılı için 170 bin liraya çıkardık. Her bir proje için, keşif özetinin yüzde 70'ine kadar ve en fazla 170 bin lira olmak üzere kredi kullandıracağız. Restorasyon kredisi için yapılacak müracaatlarda, özel mülkiyetteki yapıların Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulları tarafından alınmış tescil kararının ve onaylı rölöve ve restorasyon projelerinin bulunması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

BAŞVURULAR 30 NİSAN'A KADAR YAPILABİLECEK

Turan, restorasyon kredisi için başvuruların 2 Nisan'da alınmaya başlanacağını, 30 Nisan'da sona ereceğini, başvuru yapacak kişilerin belgelerini TOKİ'nin internet sitesinden temin edebileceğini aktardı.

Başvuruların TOKİ'ye bizzat ya da TOKİ'nin İstanbul hizmet binası adresine kargo ve diğer posta araçlarıyla yapılabileceğini ifade eden Turan, başvuru şartlarına "www.toki.gov.tr/restorasyon-kredileri" internet adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

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