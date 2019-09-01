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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
01.09.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Restorasyon çalışmalarına rağmen akın ettiler

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Restorasyon çalışmalarına rağmen akın ettiler

Trabzon'da 2013 yılında ilk kez namaz kılınarak müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya’da restorasyon çalışmaları geçen yılın Aralık ayı sonlarında başlarken, restorasyon çalışmalarına rağmen cami ziyaretçi akınına uğradı.

Yılbaşından bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği Ayasofya’da restorasyon çalışmaları sürüyor. Yaz mevsiminde ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya’da Körfez ülkelerinden gelen turistler yoğun şekilde görülürken, restorasyon çalışmalarının bu yılın sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Bazı ziyaretçiler, her şeye rağmen ortamın güzel olduğunu dile getirdiler. Turlarla geldikleri Ayasofya’da bol bol resim çekinerek o anları ölümsüzleştiren turistler, Trabzon’un doğal güzelliklerini çok sevdiklerini belirttiler.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1461 yılında Trabzon’u fethinin ardından camiye dönüştürülen, 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesinin iş birliği ile yapılan restorasyonun ardından 1964 yılından sonra müze olan Ayasofya, 2013 yılında tekrar cami olarak hizmet vermeye başladı. 28 Haziran 2013 tarihinde uzun yıllardan sonra ilk kez namazın kılınmasıyla ibadete açılan Ayasofya’da geçen yılın sonlarına doğru başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

KRAL I. MANUEL TARAFINDAN YAPTIRILDI

Yapı, Trabzon İmparatorluğu’nu kuran Komnenos ailesinden Kral I. Manuel tarafından 1250-1260 yılları arasında yaptırıldı. Bir manastır kilisesi olan ve ’Kutsal Bilgelik’ anlamına gelen Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han’ın 1461 yılında Trabzon’u fethinden sonra bir minber ve müezzin mahfili eklenerek camiye dönüştürüldü. I. Dünya Savaşı sırasında Trabzon’u işgal eden Rus ordusu tarafından depo ve askeri hastane olarak kullanılan yapı, savaş sonrasından 1959 yılına dek cami olarak kullanıldı. 1959-1964 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburgh Üniversitesinin ortak çalışmalarıyla restore edilen tarihi yapının freskleri ortaya çıkartıldı. 1964 yılında müze haline getirilen Ayasofya, 3 Haziran 2013 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Ardından mahkeme kararları ve vakıf kaydı dolayısıyla Ayasofya, 28 Haziran 2013 Cuma günü 49 yıl sonra yeniden Müslümanların ibadetine açıldı.

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