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Resmi rezerv varlıklarında artış

İHA)
28.02.2018 - 10:13 | Son Güncelleme:

Resmi rezerv varlıkları, 2018 Ocak döneminde bir önceki aya göre yüzde 7,1 artarak 115,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Ocak ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıkladı. Buna göre; Resmi rezerv varlıkları, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,1 artarak 115,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7,1 artarak 88,4 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 7,4 oranında artarak 25,3 milyar dolar oldu.

 Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında artarak 11,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu tutarın 7,6 milyar dolar anapara, 4,2 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,1 milyar dolar bir ay, 5,1 milyar dolar 2-3 ay ve 5,6 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 8,5 artarak 66,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Etiketler: Döviz
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