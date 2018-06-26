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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ
26.06.2018 - 23:00, Son Güncelleme:

‘Resmi’ misilleme

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
‘Resmi’ misilleme

Türkiye, ABD’nin çelik ve alüminyum kısıtlamalarına karşı ek vergi silahını çekti ve misillemeyi başlattı. Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) sunulan tarifede viskiye yüzde 40 ek vergi uygulanacağı belirtilmişken dün Resmi Gazete’de yayınlanan kararla bu oran yüzde 70’e çıktı. Otomobillere yönelik ek vergi ise yüzde 35’ten 60’a yükseltildi. 21 Haziran’dan itibaren 22 ürün zamlı olarak ithal edilmeye başlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik kısıtlamalarla tüm dünyada ticaret savaşlarını başlatırken, Türkiye de dahil bir çok ülke ve bölgeden sırayla misilleme hamleleri geldi. Çin, Kanada ve Meksika’dan sonra geçen hafta Avrupa Birliği (AB) de ABD’ye karşı tedbirlerini devreye soktu. Türkiye ise ABD’nin 8 Mart’tan itibaren ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulamasına yönelik 22 Mayıs’ta önce Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) yazı gönderdi ve aksi bir durum olmaması halinde 21 Haziran’dan itibaren 22 ABD menşeeli üründe tedbir kararlarını başlatacağını bildirdi. Yapılan açıklamada terbir kararlarının ABD’ye yapılan çelik ve alüminyum ihracatından kaybedilen 266.5 milyon dolara eşit olacağı belirtildi. 4 Haziran’da Hürriyet’in ‘ABD’ye 22’lik misilleme’ başlığıyla manşetten verdiği bu haber sonrasında ABD cephesinden geri adım atılmayınca, 21 Haziran’da tedbir uygulaması başlatıldı. Ancak cuma gününden itibaren gümrüklerde ek vergi yerine yüksek teminatlar alınınca, oranların değiştiği bazı ürünlerde ek verginin arttığı belli oldu.

5 ÜRÜN ARTTI 6’SI DÜŞTÜ
Bakanlar Kurulu’nun, ‘ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararı’ dün Resmi Gazete’de yayımlanınca yeni oranlar belli oldu.  Buna göre özellikle içki ve otomobillere yönelik ek vergilerde ciddi artış yapıldığı anlaşıldı. Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) bildirilen tarifede içki yani ünlü Amerikan viskilerine ek yüzde 40 vergi konurken, Resmi Gazete’de bu oranın yüzde 70’e çıkarıldığı, otomobillerin ek vergisinin ise yüzde 35’ten 60’a çıkarıldığı anlaşıldı. 22 üründen 5’inin ek vergisi artırılırken, buna karşılık 6 üründe ise indirim yapılmış. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı tahsil edilecek ve genel bütçeye irat kaydedilecek. Karar 21 Haziran’dan itibaren geçerli olacak.

‘Resmi’ misilleme
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte ABD’de fiyatı 55 bin dolar (254 bin TL) olan Mustang’in Türkiye’de başlangıç fiyatı 420 bin TL zamlanarak 1 milyon 120 bin TL olacak.

300 MİLYON $ EK GELİR
Türkiye, 2017 yılında ABD’ye 1 milyar 42 milyon dolarlık çelik, 60 milyon dolarlık alüminyum ihraç ederken, ek gümrük vergileriyle (çelik yüzde 25, alüminyum yüzde 10) birlikte buradaki kaybın 266.5 milyon dolar olacağı hesaplandı. Türkiye, söz konusu önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, pirinç, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petrokimya ürünlerinde aynı şekilde 266.5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulayacak.  Hatta yeni oranlarla bu tutarın 300 milyon doları bulacağı belirtiliyor.

‘Resmi’ misilleme

‘Resmi’ misilleme

‘Resmi’ misilleme

STOKLAR BİTENE KADAR SATILACAK
TÜRKİYE, 2017 yılında ABD’den 87 milyon dolarlık araç ithal ederken, 21 Haziran’dan itibaren bu araçlara yüzde 60 ek gümrük vergisi ekledi. Türkiye, bu ek vergiyle ABD’den yapılan motorlu araç ithalatından 52 milyon dolar ek gelir bekliyor. Kuşkusuz Türkiye’nin ABD’den ithal ettiği otomobiller sadece Amerikan markaları kapsamıyor, BMW, Mercedes gibi lüks Alman markaları da bu misillemeden ciddi oranda etkilenecek. Bugün BMW,  Amerika’da X3, X4, X5 ve X6  isimli SUV modellerini üretip Türkiye dahil tüm dünyaya satarken, Mercedes ise GLE ve GLS isimli yine SUV modellerini üretip ABD’den dünyaya satıyor.  Bu ek vergiyle birlikte Türkiye’de satılan ve zaten ÖTV ve KDV nedeniyle fiyatları pahalı olan bu otomobillere yüzde 60 ek vergi daha eklenecek. Misillemeden etkilenecek Amerikan markaları ise Jeep ve Ford olacak. Jeep’in Grand Cherokee, Cherokee ve Wrangler modelleri ABD’den gelirken, Ford’un ise Türkiye’ye sadece Mustang modeli ABD’den ithal ediliyor.  BMW ve Jeep ek vergi misillemesine karşı ABD’den ithalatı 21 Haziran öncesinde tamamlayarak 2-3 aylık stoka ulaştı. Yani aksi bir karar çıkmadığı takdirde, BMW’nin X3 ve X5, Jeep’in ise Grand Cherokee ve Wrangler modelleri önümüzdeki 3 ay boyunca ek vergi zammı görmeden satılacak.

‘Resmi’ misilleme

1 LİTRE VİSKİNİN FİYATI 142 TL YÜKSELECEK
TÜRKİYE’nin başlattığı misillemeyle birlikte ünlü Amerikan viskilerinin fiyatları yüzde 70 zamlaracak. Türkiye’de litresi 204 TL olan ünlü bir viskinin fiyatı 346 TL’ye çıkarken, bir diğerinin fiyatı ise 158 TL’den 270 TL’ye yükselecek. Aynı şekilde ABD’den ithal edilen badem ve ceviz fiyatları da yüzde 25 zamlanacak.

‘Resmi’ misilleme

TRUMP’TAN HARLEY’E TEHDİT!
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı motosiklet üreticisi Harley-Davidson’ın Avrupa pazarına yönelik üretimini tarifeler nedeniyle yurt dışına taşıma kararı almasını eleştirdi. Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şirketin Avrupa Birliği’nin (AB) geçen cuma hayata geçirdiği gümrük vergilerinden dolayı aldığı kararla kendisini şaşırttığını belirtti. Amerikalı şirketlerin sabırlı olması gerektiğini ima eden Trump, “Tüm şirketler arasında Harley-Davidson’ın teslim bayrağını açan ilk şirket olmasına şaşırdım. Ben onlar için çok savaştım. Nihayetinde bize ticarette zarar veren AB’ye, 151 milyar dolar açığımız var, sattıklarının vergisini onlar ödemeyecekler. Vergiler, Harley için sadece bir mazeret. Sabırlı olun. Harley Davidson asla başka bir ülkede üretilmemelidir, giderlerse sonun başlangıcı olacak” ifadelerini kullandı.

AB OTOSUNA EK VERGİ YOLDA
DONALD Trump, ayrıca AB’den gelen otomobillere yönelik yüzde 20-25 civarında olması beklenen ek vergi tarifesine ilişkin ise, “Tarife çalışmalarımızı bitiriyoruz. Sonunda her şey yoluna girecek ve çok uzun sürmeyecek” dedi.

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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