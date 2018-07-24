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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
24.07.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

Resmi ilanların dijital mecrası yayında

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Resmi ilanların dijital mecrası yayında

Basın İlan Kurumu’nun (BİK), resmi ilanların geniş kitlelere daha etkin bir şekilde duyurulması hedefiyle kurduğu, işlevsel ve kullanıcı dostu www.ilan.gov.tr sitesi 1 Mayıs 2016 tarihinden beri yayında. Resmi ilanlarla ilgili her türlü aramanın yapılabildiği Türkiye’nin resmi ilan portalı, internet sitesi ve mobil uygulamasıyla kullanıcılarına, yayınlanan ilanlara cep telefonlarından ve tabletlerden de ulaşma imkanı sunuyor.

Bu yılın (2018) ilk altı ayında 3 milyonun üzerinde ziyaretçi, 19 milyon sayfa görüntülemesi alan www.ilan.gov.tr’de, her gün 500’ün üzerinde resmi ilan yayına alınıyor ve bu ilanlar kategorilerine göre, ilan haritası üzerinden ilanın yayımlandığı il bazında aranabiliyor. İcra, ihale, tebligat ve personel alımı olmak üzere tüm resmi ilanların yayımlandığı ilan.gov.tr de, siteye abone olan ziyaretçilere ayrıcalıklı hizmetler sunuluyor.

Kişisel bilgiler girerek kolayca abone olunan sitede “favori arama” seçeneğine eklenen ilanlar daha sonra da aboneye gösterilme kolaylığı sağlıyor. “Arama seçeneği kaydetme” özelliği ile kişiye özel arama kriterleri oluşturup, bu aramalar kaydedilebiliyor.

Tanıtım filmi ve sosyal medya hesapları kamuoyunun hizmetinde

BİK görev alanındaki resmi ilan yayınıyla alakalı 600’den fazla gazetenin internet (haber) sitesinde bulunan dijital pano uygulaması üzerinden www.ilan.gov.tr’de yayınlatılan resmi ilanların daha çok kişiye ulaştırılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Kurum, kamunun genelini ilgilendiren resmi ilanları haberleştirerek resmi ilan portalında ve kurumsal sosyal medya hesaplarından (Facebook, Twitter) da paylaşıyor.

Resmi ilanların dışında, ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının gazete yayın mecburiyeti bulunmayan kurumsal ihale duyuruları, taşınmaz satış/kiraya verme, yapım inşaat işleri ile ilgili ilanları da resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr’de yayınlanıyor.

Kurum (BİK), ilan.gov.tr sitesinin ve kullanım kolaylığının anlatıldığı bir reklam filmi hazırlayarak, kamuoyunun istifadesine sundu. Tanıtım filmine
https://www.youtube.com/watch?v=HJY0-CJ4HME adresinden ulaşabilirsiniz.

 

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