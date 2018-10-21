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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.10.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayınlandı! 50 binden fazla kişi kadroya alınacak

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Resmi Gazete'de yayınlandı! 50 binden fazla kişi kadroya alınacak

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde çalışan 50 binden fazla taşeron personel artık kamu elemanı olarak kadroya geçecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı işte şartlar...

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararda KİT'lerin personel alımlarıyla ilgili detaylar da yer aldı. Bu detaylar arasında sayıları 50 bini geçen taşeron personele de müjde çıktı.

Böylece diğer kamu kurumlarındaki taşeron işçilerde olduğu gibi KİT'lerdeki taşeron personel de kamu görevlisi olarak kadroya geçirilecek.

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre; Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 8. Maddesi'nde taşeron işçilerin (hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel) kadroya geçiş süreci de belirlendi.

Söz konusu maddede şu ifadeler yer aldı:

"Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir."

AYNI ŞARTLAR VAR

Söz konusu kadro ile ilgili detaylar ise daha önceki kadro çalışmasında belirlenen esaslar olarak hükme bağlandı. Ayrıca bu işçiler için de daha önceki taşeron personele uygulandığı üzere sınav uygulanacak.

Buna göre kadroya geçecek işçilerde şu özellikler aranacak: a) 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki şartları taşımak. b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak, d) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek.

İSTİHDAM YOLU BELİRLENDİ

Yeni karara göre personel ile ilgili yeniliklerden bazıları da şöyle sıralandı:

- 2018 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan ve/ veya naklen atanabilecek.

- 2018 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 10'u kadar personel, özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personel arasından atanabilecek.

- Ataması Cumhurbaşkanı kararı ile yapılanlar, özel kanunlarda belirtilen kapsamda yapılan atamalar, sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personele ilişkin atamalar hariç olmak üzere, 2019 yılında emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak.

- İlaveten atanacak personel sayısı, 2018 yılında ayrılan personel sayısının yüzde 50'sini geçemeyecek.

- İlk defa açıktan atama ile personel alımı, memur kadrolarına ve sözleşmeli pozisyonlara kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak.

- Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte; işçi statüsü için ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak.

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