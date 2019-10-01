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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
01.10.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı! Uçaklarda hava polisi olacak

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Uçak kaçırma eylemlerinin önüne geçmek için uluslararası uçuşlarda hava polisi uçaklarda görev yapacak.

Uluslararası uçuşlarda uçak kaçırma ve benzeri olaylara karşı silahlı polis dönemi başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle artık uluslararası uçuşlarda en az iki silahlı sivil polis yer alacak. Yolcu gibi koltuklarda oturacak hava polisleri olaya özel silahlarla müdahalede bulunacak.

İçişleri Bakanlığınca dün Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre uluslararası uçuşlarda artık iki sivil polis bulunacak. Uçak kaçırmalarına ve benzeri olaylara müdahale edecek hava polisleri yolcu gibi koltuklarda oturacak. Özel silahları ile yaşanabilecek olaylara müdahale edecek polisler, polis memuru ve daha üst rütbedeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli arasından seçilecek. Hava polisi adayları Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından oluşturulacak komisyonlarca fiziki yeterlilik ve atış sınavına tabi tutulacak. Sınavlarda başarılı olan personel havacılık terminolojisi, uçak içi kapsamlı atış teknikleri, rehine müzakeresi, silahsız saldırı ve savunma amaçlı yakın dövüş teknikleri konularında eğitim alacak.

Yeni başlayacak uygulama yolculardan da not aldı. İstanbul Havalimanı'nda yeni uygulamayı değerlendiren yolculardan Selami Alpsoy alınan bu karardan memnun olduğunu ifade ederken, İnsanların güvenliğinin çok önemli olduğu ve olması gereken bir proje olduğunun altını çizdi.

Bakü'ye giden Nejat İdriszade ise "Olumlu bir uygulama. Bizim güvenliğimizi düşünüyorlar. Uçakta her şey olabilir, uçağı kaçırabilirler. Bunu düşünenlerden Allah razı olsun" dedi.

Finlandiya'ya giden bir başka yolcu Bilal Çetinkaya ise "Bu çok iyi olur. Uçaktaki yolcuların güvenliği için önemli. Bundan sonra yaşanabilecek olaylar en aza indirilmiş olur" şeklinde konuştu.

 

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