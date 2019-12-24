Resmi Gazete'de yayımlandı! TV, radyo, video cihazı, cep telefonu ve uydu alıcılarından ücret alınacak

Yurt dışından yolcu beraberinde ya da siparişle getirilen televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus olmak üzere 2020 yılından itibaren geçerli olacak şekilde ücret alınmasına karar verildi.

Karar Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

Buna göre televizyonlarda 51 ekrana kadar 10 euro, 52 ekran-67 ekran arası 16 euro, 68 ekran-85 ekran arası 22 euro, 86 ekran-116 ekran arası 34 euro, 117 ekran-148 ekran arası 40 euro, 148 ekran ve yukarısı için 80 euro, oto televizyonu için ise 8 euro ücret alınacak.

Radyolarda ise cep tipi, 1 euro, saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar ve ışıldaklar ve radyolu vantilatörlerden 1 euro, oto radyo alıcılarından 1 euro, taşınabilir radyo alıcılarından 2 euro ücret alınacak.

Video cihazlardan ise 18 euro alınacak.

Set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı cihazlardan 7 euro ücret alınacak.

Birleşik cihazlardan ise televizyon-radyo 9 euro, televizyon-radyo-teyp 13 euro, televizyon-video 19 euro, televizyon-radyo-video 21 euro ücret alınacak.

Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için, cep tipşi radyo kasetçalar 1 euro, taşınabilir pilli radyo-pikap 3 euro, taşınabilir pilli radyo-kasetçalar 3 euro, oto radyo-kasetçalar 3 euro, oto radyo-kampakdiskçalar 4 euro, taşınabilir pilli radyo-kompakdiskçalar 4 euro, radyo-kasetçalar 5 euro, radyo-kompakdiskçalar 7 euro, radyo-pikap 7 euro, radyo-kasetçalar-pikap 14 euro, radyo-kasetçalar-pikap-kampakdiskçalar 18 euro, radyo-kasetçalar-kampakdiskçalardan 18 euro ücret alınacak.

Cep tipi radyolu mp3-mp4 çalar ve benzerlerinden 2 euro, radyo ve TV’li navigasyon cihazlarından 7 euro, radyo veya TV’li DVD-VCD player cihazlardan 15 euro, radyo ve TV’li ev sinema sistemlerinden 15 euro, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlardan 10 euro ücret alınacak.

Cep telefonlarından 20 euro ücret alınacak. Bilgisayar ve tabletlerden 10 euro, ve bunlarından dışında kalan cihazlardan 18 euro ücret alınacak.

RESMİ GAZETE AÇIKLAMASI ŞÖYLE: