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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
29.09.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Resmi Gazete’de yayımlandı… Polis olmanın şartları değişiyor!

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Resmi Gazete’de yayımlandı… Polis olmanın şartları değişiyor!

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliği Resmi Gazete'de yayımladı. Polis alımı sağlık şartları, emniyet personeli hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporları değişti.

Polis olmak isteyen ya da polisliğe geri dönecek olanlara ilişkin sağlık raporlarında değişikliğe gidildi.

Polis olmak için sınav şartları tamamlandıktan sonra öğrenci adayları için giriş raporu alınması şartı konuldu. Polis olmak isteyen öğrenciler A dilimi sağlık şartlarına uymak zorunda olacak. Ayrıca öğrenci adayları giriş raporlarını tam teşekküllü hastanelerden alabilecek.

Polis okullarından mezun olan ve devlet memurluğuna ilk kez girecek olanlardan A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri sınıflarına atanmaya hak kazanabilecekler. D dilimi sağlık şartını taşıyanlar ise atanamayacak. Bu kişiler Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanacak. E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ise Emniyet Teşkilatı’nda memur olarak atanamayacak.

Engelli olarak Emniyet Teşkilatı’na ataması yapılacak olanlarda da psikiyatrik hastalığı olanlar memur olamayacak.

EMNİYETE GERİ DÖNÜŞLERDE ARANACAK ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanacaklar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamayacak, istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanacaklar.

GÖREVLİ PERSONEL İÇİN RAPOR İSTENECEK

Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel hakkında sağlık komisyonunca karar verilecek. Gerek duyulması halinde birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına dair rapor istenebilecek.

MALULİYETLE GÖREVDEN ALINABİLECEKLER

Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, zaman içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılamayan, iş güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu hakkında sağlık komisyonu karar verecek. G

Gerek duyulması halinde birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına, etrafına tehlike arz edecek şekilde iş güvenliğini bozup bozmadığına dair rapor istenecek. Sağlık dosyası sağlık komisyonunca değerlendirmeye alınacak. Sağlık komisyonu tarafından bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam edecekler, bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler, Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemeyecek ve bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek.

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