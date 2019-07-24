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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.07.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Resmi Gazete’de yayımlandı… Hurda uçaklara ne olacağı belli oldu!

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Resmi Gazete’de yayımlandı… Hurda uçaklara ne olacağı belli oldu!

Havaalanlarında sahipsiz ve hurda durumuna gelen uçaklara ilişkin olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğe göre rapor düzenlenerek uçakların sicilden terki ve tasfiye işlemleri başlatılabilecek.

Türkiye’deki birçok hava limanında apronlarda sahipsiz, hurdaya dönmüş, kazalı uçaklar duruyor. Bu uçakların hava limanlarında park halinde kalması hem işletmecilere yük oluşturuyor hem de aktif olan uçakların kullanılamamasına neden oluyor.

Bu durumdaki uçakların bulundukları havalimanlarını terk etmelerini sağlamak için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Resmi Gazete'de yönetmelik yayımlandı.

Yönetmeliğe göre havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan Türk siciline kayıtlı hava araçlarının tüm ücretlerin ödenmesine ilişkin tebligat gönderilecek. Tebligatın ardından uçağın bulunduğu alandan kaldırılması için 30 gün süre verilecek.

Yabancı sicile sahip uçaklar için ise hangi ülkeye kayıtlıysa o ülkenin sivil havacılık otoritesine bildirim yapılacak.

KAZA NEDENİYLE BEKLEYEN UÇAKLAR

Kaza yapmış ve hava limanında kalmış olan uçaklar için ise rapor düzenlenecek ve bu rapor Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek. Kaza harici bekleyen uçaklar için ise yine rapor düzenlenecek ve gerekli işlemler gerçekleştirilecek. Rapor ücreti ise uçağın satışından elde edilecek gelirden karşılanacak.

UÇAKLAR HURDAYA AYRILACAK

Tutulan raporlarda uçağın hurdaya ayrılacağı beyan edilirse her türlü vergi borcu ve gümrük mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer takyidatlara bakılmaksızın sicilden terkini yapılarak hava aracı hurdaya çıkarılacak.

Yabancı sicile kayıtlı hava aracı hakkında, 2920 sayılı Kanun ve ilgili ülkedeki uygulamalar da gözetilerek Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü doğrultusunda işlem yapılacak.

Terkin işleminden sonra, Türk siciline kayıtlı hava aracının sicil kaydında takyidat bulunması halinde Genel Müdürlük tarafından ilgili icra müdürlükleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, terkin işleminin yapıldığı ve hurda olarak hava aracının satışının yapılacağı hususunda bilgi verilecek.

Hurdaya ayrılan hava araçları, Genel Müdürlüğün ruhsatlandırdığı havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımları ile birlikte ilan yoluyla duyuru yapılmasını müteakip açık artırma usulü ile satılarak, bedelden konma-konaklama bedeli alınmaksızın ilan, terkin ve satışa ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan bedel Genel Müdürlüğün emanet hesabına yatırılacak. Hava araçları üzerinde bulunan ipotek, haciz ve mevcut takyidatlar bu bedel üzerinden devam edecek. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren beş yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedel Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilecek.

 

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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