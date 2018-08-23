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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
23.08.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Resmen yalvardılar: Ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin!

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KURBAN Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte yazın son günlerini deniz güneş ve kum tatili yaparak geçirmek isteyenler, plajları doldurdu. İzmir’in Çeşme ilçesinde nüfus 25 kat arttı, otellerde yer kalmadı.

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, misafirlere ev sahibi olarak "Gelmeyin" demenin çok zor olduğunu vurgulayarak gelenlerin açıkta kalacağını, yatacak yer bulamayacağını belirtti. Bayramdan sonra fiyatları yarı yarıya düşüreceklerini vurgulayan Demir, daha ekonomik bir tatil için turiste "Ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin" dedi.

Türkiye’nin gözde turizm yerlerinden Çeşme’de 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tüm oteller ve tesisler doldu. Plajlarda, kumsalda, sokaklarda adım atmak zorlaştı. Çeşme’nin nüfusu 25 katına çıktı, 1 milyonu buldu. Türkiye’nin her yerinden ilçeye yerli turist geldi. Gurbetçilerin sayısının da çok olması dikkat çekti. Gündüz kumsalı gece sokakları dolduran turistler, turizmcinin, esnafın yüzünü güldürdü.

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, doluluğun yüzde 100 olduğunu belirterek, "81 ilden plaka görüyoruz. Artık gurbetçilerimiz de Çeşme’ye geliyor. Sezonda yüzde 40 gurbetçilerle dolduk bu bayramda da devam etti" dedi.

Bayram tatilinde Çeşme’ye gitmeyi düşünenlere "Şimdi gelmeyin eylül ayında gelin" diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çeşme’de ev sahibi olarak ’Gelmeyin’ demek çok zor ama bunları diyelim çünkü gelenler açıkta kalıyor. Çeşme dolu olduğu gibi civarındaki Seferihisar, Gümüldür de dolu. Buralara da yönlendiremiyoruz. Rica ediyoruz. Plajlar, sokaklar, oteller dolu tatil devam ediyor. Çeşme’ye gelmek isteyenler, ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin. Güzel bir tatil ayı. Fiyatları da yüzde 50 aşağıya çekiyoruz. Çok daha ekonomik bir tatili daha rahat ve keyifli koşullarda yapabilirler" dedi.

’ARTIK ÜÇ AY DEĞİL, BİR YIL TURİZM VAR’

Çeşme’nin tam anlamıyla bayram yaptığını söyleyen Çeşme Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Dalgıç, ilçedeki tesislerde doluluğun nisan ayından bu yana sürdüğünü belirterek, "Çeşme bayram tatiliyle birlikte gerçek anlamda bayram yapıyor. Ciddi bir kalabalık var. Nisan ayından beri doluluk yaşıyoruz. Geçen yıllardaki krizlerden de etkilenmedik. Bu sene de çok iyi noktadayız. Çeşme üç aylık turizm faaliyetini yılın geneline yaydı. Bundan sonra da çeşitli etkinliklerimizi festivallerimiz olacak. Bu sezonu kasım ayının ortalarına doğru bisiklete yarışıyla tamamlayacağız" dedi.

 

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