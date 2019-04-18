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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
18.04.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Resmen rekor kırdı! Almanya, Rusya ve İngiltere vazgeçemedi

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Resmen rekor kırdı! Almanya, Rusya ve İngiltere vazgeçemedi

Dünya turizminin cazibe merkezlerinden Antalya, yılın ilk 3 ayında gelen yabancı turist sayısıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla rekor kırmaya devam ediyor. Turizmin öncülüğünde gelişen Antalya, marka değerini yükselterek küresel yatırımcıların da gözdesi olmayı sürdürüyor. TÜİK verilerine göre yabancıya konut satışında İstanbul’dan sonra ikinci sırada gelen Antalya, Ocak-Şubat-Mart aylarında geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 47’lik artış yaşadı.

Akdeniz’in yükselen yıldızı Antalya, bir yandan turizmde yeni rekorlar kırarken diğer yandan da yabancıya konut satışında yatırımcı çekmeye devam ediyor. TUIK verilerine göre 2018 yılının Ocak - Şubat - Mart aylarıyla kıyaslandığında 2019 yılını Ocak - Şubat - Mart aylarında yabancıya yapılan satışta yüzde 47’lik artış yaşandı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, şehre son 3 ayda gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik artışla 571 bin 207 olurken, yıl bazında da rekor kırılması bekleniyor. 2018 yılında 13 milyon 642 bin yabancı turist ve 3 milyonun üzerinde yerli turistle tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da 2019 yılı için 15 milyon olan yabancı turist hedefi 16 milyona çıktı.

ALMANYA, RUSYA VE İNGİLTERE BAŞI ÇEKİYOR

Londra ve Paris’in ardından dünyanın en çok turist alan üçüncü kenti olan Antalya’ya yaklaşık 140 ülkeden turist geliyor. 2019 yılının ilk 3 ayı itibarıyla Antalya’ya gelen turistlerin ülkelere göre sıralamasına bakıldığında; yüzde 8’lik artışla 151 bin 391 turist sayısıyla Almanya Antalya’ya en çok turist gönderen ülke olurken, yüzde 74 artışla 136 bin 689 turist ile Rusya ikinci, yüzde 58 artışla 36 bin 791 turist ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

MARKA DEĞERİ YÜKSELDİKÇE YATIRIMCI DA ARTIYOR

Türkiye’nin en gözde şehirlerinden biri olan Antalya, pek çok özelliğiyle Türkiye’nin doğrudan dünyaya açılan penceresi olarak görülüyor. 2 milyon 426 bin 356 kişilik nüfusa sahip olan Antalya, bölge kentlerinden ve farklı ülke vatandaşlarından göç almaya devam ediyor. Türkiye genelinde yaşayan yabancı turist sayısında İstanbul ve Ankara’dan hemen sonra gelen Antalya’da, gelişen ekonomiyle kişi başına düşen gelir ve ekonomik canlılık artıyor. Eurostat, Antalya’da kişi başına düşen geliri 8 bin 200 Euro olarak belirtiyor. İhracatın yüzde 67’sini Avrupa Birliği ülkelerine yapan kent, ülke ekonomisi için önemli bir ticaret merkezi konumunda yer alıyor.

YATIRIMCI İÇİN EN CAZİP ŞEHİR

Türkiye’de emlak sektörü gelişirken Antalya ve bölgesi turistik olması nedeniyle bu gelişmelerden fazlasıyla faydalanıyor. Yurt içinden ve yurt dışından Antalya’da gayrimenkul almak isteyen yatırımcılar ciddi bir potansiyel oluşturuyor. Hem şehir hayatı hem doğayı birlikte yaşamak isteyenler, sakin, kaliteli ve sosyal aktivitesi yüksek bir yaşamı hedefleyenler için Antalya birinci sırada yer alıyor.

 

 

YERLİ VE YABANCI ÇOK SAYIDA VATANDAŞ MEGA PROJEDEN ALIM YAPTI

Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil 23 farklı yabancı ülke vatandaşına satış gerçekleşti. Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeye dünya üzerindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım gerçekleştirdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç gibi 26 farklı ülkede yaşayan gurbetçi Türk vatandaşları Sur Yapı Antalya’dan ev sahibi oldu.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (18.04.2019)
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