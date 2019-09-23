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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Resmen rekor kırdı! İnsan seli oluştu... Sayı belli oldu

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Resmen rekor kırdı! İnsan seli oluştu... Sayı belli oldu

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, yoğun katılımla 1 milyon 750 bin kişiyi ağırladı. Sergi alanında, milli ve yerli imkanlarla üretilen hava ve kara araçlarının yer aldığı festivale nefes kesen gösteri uçuşları da damgasını vurdu. Dünyanın en büyük teknoloji festivali kapsamında 38 farklı kategoride düzenlenen 19 yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST İstanbul), milli teknoloji hamlesine tanık olmak isteyen yüzbinlerce kişi ziyaret etti.

TEKNOFEST İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle dün Atatürk Havalimanında düzenlenen festivale katılım bu yıl rekor kırarak 1 milyon 720 bin kişi oldu. Festivale katılanlar bir yandan Türkiye'nin teknolojide geldiği noktayı inceleme fırsatı bulurken diğer yandan gösteri uçuşları, konser, atölyeler ve yarışmalarla coşkuyu zirvede yaşadı.

Resmen rekor kırdı İnsan seli oluştu... Sayı belli oldu
TEKNOFEST kapsamında yabancı ve yerli girişimcilerin buluştuğu "Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi" ile "Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı" da düzenlendi. Bu yıl ikinci kez düzenlenen TEKNOFEST'e gelen ziyaretçiler Baykar tarafından üretilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı, yerli ve milli uçan araba Cezeri'yi ve TUSAŞ tarafından üretilen TF-X Milli Muharip Uçağı'nın prototipini ilk kez yakından görme fırsatını yakaladı.

Sergi alanında ise Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da yer aldı. İlk yerli ve milli helikopter Atak ve eğitim uçağı Hürjet ile 38 farklı hava aracı festival alanında sergilendi. Kara araçları bölümündeyse yolcularını mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı koruyan BMC Amazon UKS-Otonom, Altay tankı, kirpi ambulans dahil dokuz araç yer aldı.
Resmen rekor kırdı İnsan seli oluştu... Sayı belli oldu
Festivali nefes kesen gösteri uçuşları da damgasını vurdu. Altı gün boyunca devam eden etkinlikte, her gün Solo Türk'ün başlattığı gösteri uçuşları da ilklere sahne oldu. Ziyaretçiler Rusya'nın ünlü gösteri uçakları Russian Knights Aerobatic Team, Rus SU-35 savaş uçağı ve MC-21 yolcu uçağının gösteri uçuşlarını da izledi.
Resmen rekor kırdı İnsan seli oluştu... Sayı belli oldu
EĞİTİM VE EĞLENCE BİR ARADA

Çocuk, genç ve yaşlı demeden her yaştan insan zamanını eğlenerek ve öğrenerek geçirdiği atölye çalışmalarına katıldı. Bu yıl ki festivalde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı standında Uzay Taşları, Robotumu Kodluyorum, Roketimi Tasarlıyorum, Eğlenceli Robotik, Nanoteknoloji, Enerji Teknolojileri, Elektronik Programlama, Robotik Kodlama, Mobil Uygulama ve Programlama ile Havacılık ve Uzay atölyelerine büyük ilgi gördü.

Resmen rekor kırdı İnsan seli oluştu... Sayı belli oldu
Festival coşkusu, 21 Eylül Cumartesi akşamı Murat Dalkılıç konseriyle ikiye katlandı. Alanı dolduran on binlerce kişi Dalkılıç'ın şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi. Altı metreye kadar yükselip serbest uçuş deneyimi yaşatan Dikey Rüzgar Tüneli, Türk Hava Kurumu Paraşüt Platformu, Gökbilim Planetaryumu ve Bilim Seferberliği Planetaryumu'na da ziyaretçiler TEKNOFEST boyunca büyük ilgi gösterdi.
Resmen rekor kırdı İnsan seli oluştu... Sayı belli oldu
19 FARKLI YARIŞMA, 38 FARKLI KATEGORİ VE 3 MİLYON LİRADAN FAZLA ÖDÜL

Dünyanın en büyük teknoloji festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi. 3 milyon liradan fazla ödülün verildiği 38 farklı kategoride düzenlenen 19 yarışmanın ödül törenleri 21-22 Eylül'de yapıldı. 21 Eylül Cumartesi günkü törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı ve kazananlara ödüllerini verdi.

Festivalde, araştırma proje yarışmalarında Gazi, Hacettepe, Amasya, Fırat, Celal Bayar, Eskişehir Teknik, İstanbul Bilgi ve Selçuk üniversitelerinin projeleri birinci olurken, 40 farklı ülkeden gelen 64 sporcunun katıldığı Dünya Drone Kupası'nda da dereceye girenlere ödülleri verildi. 

Türkiye'nin ilk hava füzesi Göktuğ TEKNOFEST'te
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