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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.07.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Resmen değişti... İşte yeni logosu

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Resmen değişti... İşte yeni logosu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan Ticaret Bakanlığı'nın yeni logosu belli oldu. Yapılandırmaya gidilen diğer bakanlıklardaki dönüşüm de imajlarına yansımaya başladı, bakanlıkların siteleri değişirken yeni tabelalar için siparişler verildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan Ticaret Bakanlığı'nın yeni logosu tasarlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya konulmasıyla oluşturulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede 16 bakanlık ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yer aldı. Yeni sistemde etkin bir koordinasyon için bazı bakanlıklar yeni isimlerle yapılandırılırken, 9 bakanlığın ismi değişmedi.

Yeniden yapılandırılan bakanlıklardaki değişim bu kurumların imajına da yansımaya başladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'nın "Ticaret Bakanlığı" adı altında yeniden yapılandırılmasının ardından, bu bakanlığa yeni logo tasarlandı.
Daha önce Ekonomi Bakanlığı tarafından kullanılan logonun esas alındığı tasarımda, "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı" adı daire şeklindeki Türk bayrağını çevreledi. Birleştirilen bakanlıkların internet siteleri güncellenirken, söz konusu bakanlıklara ait yeni unsurlar bu sitelere eklendi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresi de hizmete girdi.

Bakanlık siteleri ve logolarla başlayan dönüşüm, tabelaların değişimiyle devam edecek. Siparişleri verilen tabelaların yakın zamanda yerlerini alması bekleniyor.

KABİNEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni sistemde, Avrupa Birliği Bakanlığı, "Dışişleri Bakanlığı" çatısı altına geçmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adı altında birleşti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının birleştirilmesiyle "Ticaret Bakanlığı", Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığının birleştirilmesiyle de "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" oluşturuldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının adı "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının birleştirilmesiyle "Tarım ve Orman Bakanlığı" oluşturuldu.

Önceki dönemde başbakan yardımcılığına bağlı olan Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ile "Hazine ve Maliye Bakanlığı" çatısı altında birleşti.

 

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