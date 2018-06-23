Yok böyle düşüş! Resmen çakıldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
23.06.2018 - 09:10, Son Güncelleme:

Yok böyle düşüş! Resmen çakıldı

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Yok böyle düşüş! Resmen çakıldı

2017'nin sonunda 20.000 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu yıl ise tüm büyük kripto paralar gibi düşüş göstererek 6,144 dolar seviyesinde işlem görmeye başladı.

Kripto para piyasaları geçtiğimiz yıl inanılmaz bir çıkış yaşayarak birçok yeni yatırımcının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Bu yıl içerisinde kademeli olarak düşüş yaşayan kripto paralar, yıl içindeki en düşük seviyeye doğru ilerliyor. Piyasanın lideri Bitcoin ise % 8,6 düşüşle 6,144 dolardan işlem görmekte.

Kripto para piyasasının liderlerinden biri olan Ethereum ise bir önceki yıla göre % 11 düşüşle 467 dolar seviyesinde işlem görmekte. Genel piyasa değeri ise Nisan ayı içerisinde bu yılın en düşük değerini görerek 250 milyar dolar seviyesine geriledi.

Şu anda 259 milyar dolar olan piyasa değerinin, daha fazla düşüş yaşayarak 250 milyar doların da altına düşmesi beklenmekte. Daha önce birçok kez düşüş yaşayan piyasaların, bu değerleri görmesinden sonra tekrardan yükselişe geçeceği belirtildi.

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