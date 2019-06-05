Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriResmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi!
GeriEkonomi Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
05.06.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi!

BARTIN’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, bayram tatilinin 2’nci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Otoparklar doldu, plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, 6 bin nüfuslu ilçeyi 1 günde 50 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Tarihi köprü ve yapıların yanında doğayla bütünleşen sahilleri, az dalgalı denizi ile ilgi gören Amasra, Ramazan Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle ilçedeki otel ve pansiyonlar tamamen doldu.

Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi
Bayramın 2’nci gününde çevre illerden günübirlik gelen ziyaretçilerle birlikte ilçede yoğunluk daha da arttı. İlçe girişinde özellikle öğleden sonra uzun araç kuyrukları oluştu. 
Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi
Trafik ekipleri, ilçe merkezindeki otoparklar, liman çevresindeki alanlar ile yol kenarlarının dolması üzerine sürücüleri girişteki boş arazilere yönlendirdi. İlçedeki plajlar da tamamen doldu.
Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi
En gözde plajlarda neredeyse şemsiye açacak yer kalmadı. İlçeyi yüksekten gören yerlerde günübirlik tatilciler fotoğraf çektirdi. Tekne turu yapan gezi teknelerinde aşırı yoğunluk yaşandı.
Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi
9 günlük Ramazan Bayramı tatili başlamadan önce toplam 4 bin yatak kapasitesi bulunan otel ve pansiyonların, rezervasyonlarla günler öncesinden dolduğunu belirten Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, Bayramın 1'inci ve 2'nci günü yoğunluk artmaya başladı. 
Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi
6 bin nüfuslu ilçemizi 1 günde 50 bin kişinin ziyaret etti. Bu bizim için önemli bir rakamdır. Otoparklarımız tamamen doldu. Bizler de misafirlerimizi geri çevirmemeye gayret gösteriyoruz. 
Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi
Turizm danışma ofisimizde gelen misafirlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız bu yoğunluktan dolayı önlem amacıyla misafirlerimizin ağırlanması için Ahatlar ve İnpiri köylerimizdeki bazı evlerimizi misafirlerimize açtık. 
Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi
Bu yoğunluğun bayramın 3'üncü günü daha artacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.
Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi

Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi

Resmen akına uğradı... 6 bin nüfuslu ilçeye 10 katı ziyaretçi geldi

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
THY bayramın ilk günü 1397 sefer gerçekleştirdi
Bakan Kurum açıkladı: Sayı 18 bin 750'ye ulaştı
Yüzde 56'sı tamamlandı! Denizin üstüne yapılıyor
50 milyar lirayı altına yatırdık