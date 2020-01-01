Resmen akın ettiler! Kuyruğun sonu görünmüyor...

Kayak tutkunları bir çok ilden gelerek Hakkari'de kayak yaptı. Ankara, İstanbul, Sinop ve Van'dan Hakkari'ye gelen kayak tutkunları, yeni yılın ilk gününde kentin en yüksek zirvelerinden birine kurulan merkezde kar yağışına rağmen kayak yaparak eğlendi.

Kentin en yüksek bölgelerinden birine kurulan Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni yatırımlarla 3,5 kilometreye çıkarılan pisti ve dörtlü telesiyej sistemiyle kayak tutkunlarını ağırlıyor. Yağışların ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açan merkeze, kent sakinlerinin yanı sıra farklı illerden gelen vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

Ankara, İstanbul, Sinop ve Van'dan gelen ziyaretçiler, kar yağışına rağmen kayak takımları, snowboard ve kızaklarla kayarak eğlendi. Sinop'tan gelen 65 yaşındaki Ahmet Yıldırım'ın torunuyla kızakta kayması merkezdekiler tarafından ilgiyle izlendi. Yıldırım yaptığı açıklamada, eskiden leğenlerle karda kaydıklarını, bugün de torunuyla kızakla kaymanın kendisine nasip olduğunu anlattı.



Kente daha önce de geldiğini ve çok sevdiğini belirten Yıldırım, "Bölgeyi sürekli ziyaret ediyorum. Halkından da çok memnunum. Allah için seviyoruz birbirimizi. Yeni yılın ilk gününü gelinim, oğlum ve torunumla burada geçirmek istedik. Güzel geçiyor. Birlikte kayak yaptık. Zirveye de çıkacağım." dedi. Ankara'dan çeşitli etkinlikler için kente geldiğini belirten Dora Kübra Yıldız da Hakkari'yi ilk kez gördüğünü söyledi. Kayak merkezinin ülkenin önemli kayak tesislerini aratmadığını vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Buranın inanılmaz bir coğrafyası var. Çok memnun kaldık. Herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz. Hakkari'yi mutlaka görmeliler. Ülkenin belli yerlerindeki kayak merkezlerine insanlar tatile gidiyor. Buraya da çeşitli şehirlerden gelen insanları gördüm, çok şaşırdım. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü Hakkari insanlar tarafından farklı anılıyor ama biz geldik, gördük, doğa harikası, çok güzel bir yer."





KAHRAMANMARAŞ'TA YILBAŞI YOĞUNLUĞU

Kahramanmaraş'ta yılbaşı tatilini fırsat bilenler Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesince kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular bölgesinde hizmete açılan ve 7 kilometrelik pisti bulunan kayak merkezine, yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyenler ilgi gösterdi. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenler de kayak merkezinde güneşli havada keyifli vakit geçirdi. Hatay'dan Umut Yeşilkılıç, yaptığı açıklamada, tatili fırsat bilerek Kahramanmaraş'a kayak yapmaya geldiklerini söyledi.

Daha önce kayak yapmak için Kayseri Erciyes'e gittiklerini ifade eden Yeşilkılıç, Kahramanmaraş'ta kayak merkezinin açılmasıyla Kilis, Adana, Hatay ve Gazianteplilerin artık burayı tercih söyledi. Kilis'ten Murat Çelik de yılbaşı tatilini değerlendirmek için Kahramanmaraş'a geldiklerini anlatarak, güzel bir mekanda keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti. Hanif Battaloğlu ise kayak merkezinde ailesiyle doyasıya eğlendiğini kaydetti.

Ailesiyle gelen Bahattin Çelik de merkezde güzel zaman geçirdiklerini belirterek, "Sisin olmadığı, güneşin bol olduğu güzel bir gün geçiriyoruz. Yeterince kar var. Ailecek kayak yapılacak bir gün." dedi. Şırnak'tan Gamze ve Hamza Selen ise yılbaşı tatilin fırsat bilerek memleketleri Kahramanmaraş'a geldiklerini aktararak, tesisi kente kazandıranlara teşekkür etti.





KARTEPE'DE DE DURUM AYNI: TRAFİK OLUŞTU

KOCAELİnin Kartepe ilçesindeki kayak merkezi yılbaşı tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı kayak merkezi yolunda araç kuyruğu oluştu.

Yılbaşı tatilini fırsat bilenler, Kartepe’de bulunan kayak merkezine akın etti. İstanbul ve çevre illerden gelen yerli ve yabancı turistler kar keyfi yaşadı. Kayak merkezine çıkan yollarda araç trafiği yaşanırken, bazı tatilciler araçlarını yol kenarına park ederek kar üstünde piknik yaptı. Kayak merkezine ulaşabilen tatilciler ise merkezde bulunan 17 kayak pistinde kayak ve snowboard yaptı.

Yılbaşı tatilini değerlendirmek için İstanbul’dan gelen Gökhan Kalkandelen, "Yeni yılın ilk gününü kayak yaparak geçirmek istedik bu yüzden Kartepe’ye geldik. Yol boyunca müthiş kar manzaraları var şu anda trafikten dolayı ilerleyemiyoruz. Biz İstanbul’da trafiğe alışığız vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.





ILGAZ DAĞI'NDA DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda otel ve misafirhanelerin tamamı, yeni yılı yüzde 100'e yaklaşan dolulukla karşıladı.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

Ilgaz Dağı'nda 4 misafirhane ile 2 otel bulunuyor. Kar kalınlığının 57 santimetre olduğu Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, AA muhabirine, otellerinin yüzde 100 dolulukla yılbaşını karşıladığını söyledi.

Yeni yıldan umutlu olduklarını dile getiren Sezen, "Konaklama bazında sıkıntı yok ancak bu yıl dağa gelen günübirlik ziyaretçi sayısında bir düşüş gözlemliyoruz. Bu yıl kar biraz geç yağdı, bu nedenle de olabilir. Ilgaz'da orman ve kar bir arada. Doğası çok güzel. Ilgaz Dağı'ndaki milli parkın doğasında herkesin tatil yapmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Kastamonu bölgesi kayak antrenörü Muhammed Kızılarslan da Ilgaz'ın kayak merkezleri arasında ön planda bulunan merkezlerden olduğunu belirtti. Yıllar geçtikçe Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne rağbetin arttığını anlatan Kızılarslan, bu yıl da ziyaretçi sayısının artacağını, sezonun çok yoğun geçeceğini düşündüğünü kaydetti.

Ailesiyle yılbaşı tatili için Gaziantep'ten gelen Mehmet Efe Yılmaz ise uzun bir yolculuk yaptıklarını ama buna değdiğini vurgulayarak, "Çok güzel bir havası var. Burası insana huzur veriyor." dedi.

Ankara'dan ailesiyle gelen İlker Özen de keyifli bir yılbaşı tatili geçirdiklerine işaret ederek, "Sarıçam ormanları eşliğinde kışın tadını çıkartıyoruz. Fırsatı ve imkanı olan herkesi Ilgaz Dağı'na, bu güzel atmosferin tadını çıkarmaya bekliyoruz." diye konuştu.





