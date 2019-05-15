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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.05.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Renkli şovlarıyla turistlere dondurma satıyorlar

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Renkli şovlarıyla turistlere dondurma satıyorlar

"Turizmin başkenti" Antalya'nın dondurmacıları, birbirinden ilginç şovlarıyla turistlerin ilgi odağı oluyor.

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken Antalya'da dondurma satıcıları, bir taraftan yaptıkları şovlarla turistleri eğlendirirken, diğer taraftan da Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyor. 

Selçuklu'nun, Osmanlı'nın damgasını vurduğu Antalya'nın kalbi konumundaki tarihi Kaleiçi'ne geçişte turistlerin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanı'ndaki dondurmacılar, turistlere başta İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca ve Arapça olmak üzere birçok dilde satış yapıyor. 

Yöresel kıyafetli ustalar, Kahramanmaraş'tan getirilen keçi sütünden kesme dondurmayı özel yapım uzun bir kaşıkla dolaptan alıyor. Ustalar, dondurmayı külaha koyup müşteriye sunarlarken yaptıkları birbirinden ilginç şovlarla turistleri eğlendiriyor. 

Turistler, dondurmacıların yöresel kıyafetleriyle yaptıkları şovları cep telefonlarıyla da kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor, özçekim yapmayı da ihmal etmiyor. 

"12 DİLDE DONDURMA SATIŞI YAPIYORUM"

Dondurma satıcılarından Yakup Ceren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satış yaparken turistleri eğlendirmeyi çok sevdiğini söyledi. 
Bir taraftan satış yaparken bir taraftan da Antalya'yı ziyarete gelen turistleri kendi dillerinde yaptıkları esprilerle güldürdüklerini belirten Ceren, şunları söyledi: 
"Turistleri eğlendirmek için güldürmek için yapmadığımız şey kalmıyor. Dünyada ülkemizi, dondurmamızı tanımayan ülke kalmadı. Burada 12 dilde dondurma satışı yapıyorum. Kendi dillerini duyduklarında çok hoşlarına gidiyor. Bir yabancının Türkçe konuştuğunu duyduğumuzda nasıl bizim hoşumuza gidiyorsa onların da aynı şekilde hoşuna gidiyor. Kendi dillerinde espriler var, onları da yapıyoruz. Çok hoşlarına gidiyor." 

Turistleri eğlendirmek için çeşitli şovlar yaptıklarını ve bu şovların görsellerinin turistlerce paylaşıldığını vurgulayan Ceren, böylelikle meşhur Kahramanmaraş dondurmasının dünyanın her ülkesinde tanındığını vurguladı. 

Yaptıkları işle bir taraftan da Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunduklarını dile getiren Ceren, şöyle devam etti: 

"Satış yapmaktan ziyade turistleri eğlendirmeyi seviyorum. İnsanları güldürmek hoşuma gidiyor. Yemek nasıl bir ihtiyaçsa insanları güldürmek de bir ihtiyaç olmalı bence. İnsanlar güldükçe, mutlu oldukça daha güzel şeyler çıkar ortaya. İyilik varsa kötülük kayboluyor. İki yıl önce Fethiye'de çalıştım, O insanlarla tekrar burada karşılaştım. Günde bine yakın kişiyle muhatap oluyorum. Dolayısıyla ben onları tanımadım ama onlar beni tanıdı. Seninle olan resim ve videolarını gösteriyorlar. Güzel bir dostluk oluşuyor." diye konuştu. 

"TÜRKİYE ÇOK SEVİLİYOR"

Dondurmacılardan Ahmet Kostul da yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraştığını, işini çok sevdiğini söyledi. 

Kostul, "İşimi seviyorum. İnsanlara yardımcı olmayı seviyorum. İnsanlara bir şeyler sunmayı, Türkiye'nin güzelliklerini anlatmayı seviyorum. Gittiğimiz ülkelerde de Türkiye'yi temsil ediyoruz. Antalya çok güzel, Antalya'ya çok turist geliyor. Türkiye çok sevilen bir ülke. Kahramanmaraş dondurması da çok seviliyor. Özellikle Asya ülkelerinde Türkiye denilince akla dondurma geliyor. Ben 10-12 dilde dondurma satışı yapıyorum. Bilmediğimiz dillerde de rehberlerden yardım alıyoruz. Bu şekilde işimizi yapıyoruz." diye konuştu. 

Emrah Şişman ise 4 yıldır bu işi yaptığını belirterek, turistlerle dondurma satacak kadar hemen her dilde anlaşabildiğini kaydetti. 

Satışı dondurma şovla yaptıklarını belirten Şişman, "Yaptığımız şovlar onların çok hoşuna gidiyor. Fotoğraf ve video çekiyorlar. Bu şekilde Kahramanmaraş dondurmasını ve Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtıyoruz. Turistlerle hemen her dilde anlaşabiliyorum. Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, Arapça gibi dillerde az çok dondurma satacak kadar anlaşıyorum." dedi. 

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