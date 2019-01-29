‘Renkli reçete’ sorunu
Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında renkli reçete sorunu yaşanıyor.
Doktorun, Sağlık Bakanlığı sisteminden girdiği bazı reçetelerin geri ödemesi SGK tarafından yapılmayınca, hastalar ilaçlarını alamamaya başladı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, “Devletin bir kurumunun elektronik ortamında yazılan reçete, diğer resmi kurumu tarafından maalesef kabul görmüyor. Sorunun hastalara ve eczacılara fatura edilmesi doğru bir yaklaşım değil” dedi.
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