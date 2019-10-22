Renault'dan Fiat'a açık kapı
Renault Yönetim Kurulu Başkanı Senard "Fiat ile olası bir anlaşma şu anda masada değil ancak kimse asla asla dememeli" dedi.
Fransız otomobil üreticisi Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, İtalyan otomobil üreticisi Fiat ile olası bir anlaşmanın şu anda masada olmadığını söyledi ancak ileriki bir zamanda yeniden değerlendirilme ihtimali göz ardı etmedi.
Senard France Inter radyosuna yaptığı açıklamada "Bugün masada değil" dedi ancak daha sonra Renault'un Fiat ile birleşmeyi yeniden değerlendirebileceği yönündeki spekülasyonla ilgili olarak kimsenin "asla 'asla' dememesi gerektiğini" de sözlerine ekledi.
Bu ayın önceki günlerinde kar uyarısı yapan ve CEO Thierry Bollore'yi görevden alan Renault, Haziran ayında Fiat'la birleşme anlaşmasından vazgeçmişti.
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