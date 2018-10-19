Renault'dan Bursa'ya 100 milyon avroluk yatırım

Varank, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ bünyesinde inşa edilecek Türkiye'nin ilk Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası temel atma töreninde yaptığı konuşmada, çok güzel ve heyecanlı bir gelişme için bir araya geldiklerini söyledi.



Sanayinin lokomotifi olan otomotiv sektöründe dev bir yatırım yapıldığını belirten Varank, "Oyak Renault tarafından bugün temelleri atılan Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikasının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yatırım proje bazlı teşvik sistemi sayesinde gerçekleşti. Bu tesisle birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloğu üretilecek. Bu bloklar Renault'nun hibrit araçlar için geliştirdiği yüksek teknolojili yeni nesil motorlarda kullanılacak ve üretimin büyük bir bölümü ihraç edilecek." diye konuştu.



Varank, bu yatırımı üç ana sebepten ötürü çok değerli ve önemli bulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"İlk olarak, temellerini attığımız bu tesis, yüksek katma değerli üretim hedefimize doğrudan hizmet ediyor. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Nitelikli istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunulacak. Cari açığı yıllık 2,3 milyar dolar azaltabilecek bir üretimden bahsediyorum. Amacımız bu ve benzeri yatırımları kat kat artırmaktır. Üretimde yapısal bir dönüşüme ihtiyacımız var.



Türk sanayisi, bu dönüşümü gerçekleştirebilecek güce sahip. Devlet olarak biz de tüm imkanlarımızla girişimci ve sanayicilerin yanındayız. Oldukça cazip bir teşvik sistemine sahibiz. Bakanlık olarak, yerli ve yabancı ayrımı gözetmeden yüksek katma değerli yatırımları ülkemize çekmeyi hedefliyoruz."



"Sunduğumuz tüm desteklerde yerlileştirme programını merkeze alacağız"



Türkiye'ye yatırım yapan, üreten ve istihdama katkı sağlayan tüm firmaların çok kıymetli olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:



"Oyak Renault tarafından yapılan bu yatırımın ikinci önemli özelliğiyse yerlileştirme politikamıza olan desteğidir. Üretimde kullanılacak birçok ürün burada yapılacak ya da yerli yan sanayi üreticilerimizden temin edilecek. Bu sayede yerli kaynaklarımızdan mümkün olan en verimli şekilde faydalanabileceğiz. Biliyorsunuz, sanayide ara malı ithalatımız çok yüksek. Bu problemi aşmak adına yerlileştirme programını hayata geçirdik. Sunduğumuz tüm desteklerde bu programı merkeze alacağız.



Böylelikle ithalata olan bağımlılığı azaltıp hem cari açığın düşmesine hem de dış kaynak ihtiyacının azaltılmasına fayda sağlayacağız. Ekonominin temelleri, reel sektördeki bu dönüşüm sayesinde daha da güçlenecek. Sağlıklı büyüme ve nitelikli istihdam artışıyla küresel ekonomide hak ettiğimiz sıralara yükseleceğiz. Bu yatırımı benim açımdan çok değerli kılan son özellik ise ülkemize ve ekonomiye duyulan güvenin somut bir göstergesi olması."



"Ülkemize daha fazla uzun vadeli üretim yatırımı çekmeye devam edeceğiz"



Türkiye'nin 16 yılda çok önemli başarılara imza attığını hatırlatan Varank, bu başarıların her türlü iç ve dış şoklara rağmen sağlandığını dile getirdi.

Varank, Türkiye ekonomisinin karşılaştığı her türlü zorlu teste rağmen dayanıklılığını koruduğunu ve yoluna güçlenerek devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:



"Başka ülkelerin yıllarca etkisinden kurtulamayacağı hadiseleri iş birliği, kararlılık, tecrübe ve memleket sevdamız sayesinde aştık. En kötü ve en zorlu günler inşallah geride kalmaya başladı. Hep birlikte geleceği en iyi şekilde inşa etmeye devam edeceğiz. Siyasi istikrar, öngörülebilirlik ve yatırımcı dostu politikalarımızla ülkemize daha fazla uzun vadeli üretim yatırımı çekmeye devam edeceğiz. Bu yatırımların hem teknoloji transferi hem de istihdam artışlarıyla ülkemizde ciddi katma değer oluşturmasını istiyoruz.



Ülkemiz için bu yatırımı hayata geçiren firma sahiplerinden Oyak Renault'dan bir talebim var, inşallah 2020 yılından önce Renault'nun hibrit araçlarını üretim bandından çıkarıp piyasaya sunarlar diye bir talebimiz var. Bunu başarabilirsek inşallah ekonomimize de büyük bir katkı sağlarız. Bunu başaracaklarına yürekten inanıyorum."



100 milyon avroluk yatırım



Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure da temeli atılan yeni alüminyum enjeksiyon fabrikasının Renault Grubu'nun gelecek yıllarda Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı kapsamlı yatırımların ilk somut adımı olduğuna işaret etti.



Oyak ile 50 yıllık ortaklığın yenilendiğini ve 27 yıl daha iş birliğine devam edeceklerini belirten Maure, şunları dile getirdi:



"Renault Grubu Türkiye Cumhuriyeti'nin müthiş desteğiyle bu yeni fabrikayla 100 milyon avroluk yatırım yaptı. Hibrit motorlar yapacağız ve Türkiye'de bir ilk olacak. Burada 100'den fazla kişiye iş imkanı sunulacak. Oyak Renault Bursa Fabrikasının yüksek üretim performansı, Türkiye'de yeni projeler geliştirmemizin yolunu açıyor. Devam eden bu yatırımlar Oyak Renault Otomobil Fabrikaları çalışanlarımızın bilgi birikimi ve uzmanlığıyla birleşerek, Türkiye ekonomisine ve Renault Grubunun dünya çapındaki büyümesine katkıda bulunmaya devam edecektir."



Bakan Varank daha sonra beraberindekilerle butona basarak fabrikanın temelini attı.



Törene, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Groupe Renault Dünya Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Thierry Bollore, OYAK Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, OYAK Renault Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Aysel, Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Ticaret ve Sanayi OdasıBTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Oyak Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bazı milletvekilleri ve davetliler katıldı.