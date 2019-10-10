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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 10.10.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Renault yönetiminde değişiklik iddiası

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Renault yönetiminde değişiklik iddiası

Renault'un yüzde 15 ortağı olan Fransa hükümetinin, şirketin üst yönetimini yeniden şekillendirebileceği iddia edildi.

Le Figaro'da yer alan habere göre Renault yönetim kurulu eski yönetici Carlos Ghosn'un tutuklanması ile başlayan süreci geride bırakmak adına Bollore'nin görevden alınması için harekete geçmek üzere.

Renault'un en büyük hissedarı olan Fransa hükümetinden bir kaynağın gazetelerde yer alan CEO Thierry Bollore'nin yerine başkasının getirileceği haberlerinin ardından verdiği bilgilere göre Renault üst yönetiminin yeniden oluşturulması olası.

Ancak şirketin hisselerinin %15'ini elinde bulunduran Fransız hükümetine yakın bir kaynak Bollore'nin geleceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

Kaynak "(Renault) Yönetiminde köklü bir değişikliğe gidilmesi pek tabi mümkün ancak henüz kesinleşmiş bir şey yok. Son kararı Renault verecek" dedi.

Le Figaro geçen sene lastik üreticisi Michelin'den bu sene Renault yönetim kuruluna alınan Jean-Dominique Senard'ın 18 Ekimdeki bir sonraki yönetim kurulu toplantısında CEO'nun yerine kimin geleceğine dair bir öneri sunacağını söyledi.

Renault bu iddialar ile ilgili yorum yapmadı.

Şirket; geçen sene CEO'su Gohsn'un, finansal suistimal iddiaları ile tutuklanmasının ardından aynen ittifak ortağı Nissan <7201.T> gibi zor günler yaşıyor.

Ghosn'un sağkolu olarak bilinen Bollore, Renault'u eski günlerine döndürmek için Senard ile birlikte terfi ettirilmişti.

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