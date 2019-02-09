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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.02.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Renault satışlarda liderliği kaptırmadı

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Renault satışlarda liderliği kaptırmadı

Geçen yıl otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri, yeni yılın başında da değişmeyerek Renault oldu.

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında geçen yılı lider kapatan Renault, yeni yılın başında da liderliği kaptırmadı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edindiği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak ayında geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 59,02 azalarak 14 bin 373 seviyesinde gerçekleşti.

Satışlarda tüm kategorilerde ocak ayındaki azalış dikkati çekerken, Türkiye’de de üretim yapan Renault geçen yılı lider kapatmasının ardından yeni yıla da ilk sırada girmeyi başardı. 

2018 yılı ocak-aralık döneminde toplam pazarda satılan 630 bin 937 araçtan 85 bin 839 adetlik pay alan Renault, yeni yılın ilk ayında ise toplam 14 bin 373 adetlik satıştan 2 bin 45 adet pay alarak ilk sıradaki yerini devam ettirdi.

Fiat 2 bin 7 adetle ikinci, Ford bin 675 adetle üçüncü, Volkswagen bin 505 adetle dördüncü ve Hyundai bin 101 adetle beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SEKTÖRÜ

Markaların 2018 yılı hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında geçen yıl 76 bin 931 adet satış yapan Renault açık ara farkla ilk sırada yer aldı. 

Ardından 49 bin 749’la Volkswagen, 41 bin 668’le Fiat, 32 bin 9 adetle Hyundai ve 30 bin 819 adetle de Toyota sıralandı. 

Bu yılın ocak ayına bakıldığında ise Renault yine otomobil kategorisinde de bin 885 adetlik satışla liderliğini korudu. Bunu bin 390 adetle Fiat ve bin 210 adetle de Volkswagen takip etti. 

DİZEL OTOMOBİL SATIŞLARI AZALDI 

2019 ocak ayında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,10'la 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 3 bin 963 adet
ile sahip oldu. Ocak ayında dizel otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 58,93
azalırken, otomobil satış adetleri, Ocak 2018 ile kıyaslandığında, dizel payı 6 bin 211 adetle yüzde 56,57'ye geriledi. 

EN YÜKSEK SATIŞ C SEGMENTİNDE GÖRÜLDÜ

Ocakta otomobil pazarı segmentinin yüzde 81,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 6 bin 220 ile yüzde 56,7 pay alan C segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüz de 48,7 pay ve 5 bin 349 adetle yine Sedan otomobiller oldu. 
Yılın ilk ayında hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine yüzde 68,86 pay ve 2 bin 337 ile van ulaşırken, ardından yüzde 14,97 pay ve 508 adet satışla kamyonet, yüzde 9,46 pay 321 adet satışla pick-up ve yüzde 6,72 pay ve 228 adetle de minibüs sıralandı. 
Bu yılın ocak ayında markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

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