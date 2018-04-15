Renault, ilk elektrikli otomobilden sonra ilk hibrit motoru ve modelini de Türkiye’de üretiyor

TÜRKİYE’de otomotiv üretimindeki gelişmeler ve büyüme hem yeni yatırımları hem de yeni teknolojileri beraberinde getiriyor. Japon Toyota’nın Türkiye’de ilk hibrit otomobil olan C-HR’i üretmesinin ardından Fransız otomotiv devi Renault da dünyadaki ilk hibrit (hem elektrikli hem benzinli) motorunu Türkiye’de üretmek için harekete geçti.

Geçen hafta Beştepe’de düzenlenen ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nin tanıtım toplantısında süper teşvik alan 19 şirketten biri olan Oyak Renault’un bu yıl sonunda itibaren 493 milyon TL’lik yatırımla Bursa’da hibrit motor üretimine başlayacağı açıklandı. Oyak Renault’un yeni Genel Müdürü Antoine Auoun, bu yatırım için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden ‘Proje bazlı Teşvik Belgesi’ aldı.

TEKNOLOJİ MODELLER

Renault, tüm dünyada elektrikli otomobil atağını da 8 yıl önce de yine Bursa’dan başlatmıştı. 2010 sonundan itibaren Oyak Renault’un Bursa fabrikasında üretilen Fluence, Fransız markanın dünya pazarlarına sattığı ilk elektrikli otomobil olmuştu. Ancak o dönem elektrikli Fluence modeli beklenen talebi görmeyince üretimine son verilmişti. Bursa şimdi de hibrit motor ve hibrit modelle gündeme geldi. Bir başka değişle Bursa, Renault’nun yüksek teknoloji modellerini üretmek için seçtiği fabrika olmaya devam ediyor. Fransız marka, ilk hibrit motorunu bu yılın sonunda Oyak Renault fabrikalarında üretecek. Bu motor beşinci nesil yeni Clio’da kullanılacak. Oyak Renault, hibrit motor için ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ kapsamında 493 milyon TL teşvik alırken, bu yatıımla 110 doğrudan 440 dolaylı istihdam yaratacak.

DİZEL YERİNE HİBRİT

Hibrit yatırımını açıklayan Oyak Renault, kısa süre önce de 33 milyon Euro’luk yatırımla yeni pres hattını devreye aldığını açıklamıştı. Hem hibrit motor hem de yeni hat yatırımı, ilk kez eylül ayında Paris otomobil fuarında dünyaya tanıtılacak Bursalı yeni Clio’nun üretimi için yapılıyor. BJA kodu ile Bursa’da 5. nesil Clio’nun prototipleri üretilmeye başlarken, seri üretimin son çeyrekte başlaması planlanıyor. Dizel motorun yer almayacağı yeni Clio’da Bursa’da üretilecek hibrit motor görev alacak. Sadece hibrit motor ve pres hattı için Renault, Türkiye’de 133 milyon Euro’luk yatırım yaparken, yeni Clio için toplam yatırımın ise 300 milyon Euro’yu aşması bekleniyor. Oyak Renault, 2012 yılında Clio 4 için 250 milyon Euro yatırım yapmıştı.



Oyak Renault’un yeni Genel Müdürü Antoine Auoun, ‘Proje bazlı Teşvik Belgesi'ni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın elinden aldı.



2017’de 365 bin otomobil üretti

FRANSIZ Renault ve Oyak Grubu ortaklığındaki Oyak Renault Bursa fabrikası, yıllık 360 bin otomobil ve 750 bin motor üretim hacmi ile Fransız markanın en büyük kapasiteye sahip tesislerinden biri. Oyak Renault şu anda Clio IV, Clio Sport Tourer ve Yeni Megane Sedan modellerinin yanı sıra motor ve mekanik aksamlarını da üretiyor. Geçtiğimiz yıl kapasitesinin üstünde 365 bin otomobil, 599 bin 335 motor, 271 bin 174 vites kutusu, 383 bin 577 adet şasi üretimi gerçekleştiren Oyak Renault, yüksek üretim performansıyla, Türkiye otomobil üretiminde ve ihracatında liderliğini sürdürdü. Ayrıca Türkiye’nin 2017 yılında ihraç ettiği 921 bin adet otomobilin 287 bin 915 adedi Oyak Renault tarafından üretildi. Oyak Renault, 70’e yakın ülkeye yaptığı ihracatla, Türkiye’nin toplam otomobil ihracatının yüzde 31’ini gerçekleştirdi.



Sarkozy’e inat tümü Bursa’da

BUNDAN altı yıl önce Renault’nun Clio’yu Türkiye’de üretme kararı Fransa’da büyük krize yol açmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin baskıları sonucu, Renault üretimin bir kısmını kârsız olmasına rağmen yine Flins fabrikasına vermeyi kabul etmişti. Buna rağmen 4. nesil Clio üretiminin 3’te 2’si Bursa’ya kaydırılmıştı. Bu yıl sonunda üretilecek 5. nesil Clio için ise benzer bir kriz çıkmadı. Fransız otomotiv devi Renault çok satan modeli Clio’nun beşinci neslinin neredeyse tamamını Türkiye’de üretmeye karar verirken, hibrit motoru da devreye aldı. Bu kararla Bursa, Clio’nun ana üretim merkezi olmaya devam ederken, Fransa’daki Flins fabrikasında üretim ise iki-üç yıl içinde sona erecek.