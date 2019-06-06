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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.06.2019 - 22:09, Son Güncelleme:

Renault Grubu’ndan da açıklama geldi: Hayal kırıklığı

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Renault Grubu’ndan da açıklama geldi: Hayal kırıklığı

Geçtiğimiz hafta FCA Group'un Renault'a birleşme için teklifte bulunması otomobil sektöründe büyük ses getirmişti. Bugün ise FCA Group'un birleşme teklifini geri çektiği duyuruldu. Groupe Renault, Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) teklifini derinlemesine değerlendirme imkanı bulamadığından dolayı hayal kırıklığı içinde olduğunu açıkladı.

Groupe Renault, FCA'nın Groupe Renault’a yaptığı "birleşme teklifini" geri çekmesine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Grup, FCA'nın teklifini derinlemesine değerlendirme imkanı bulamadığından dolayı hayal kırıklığı içinde olduğunu duyurdu.

Açıklamada, FCA’dan gelen teklifin, Renault ve ittifakın (Renault Grubu’nun Nissan ve Mitsubishi ile olan birliği) çekiciliğinin bir göstergesi olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Nissan’ın bu konudaki yapıcı tavrından duyduğumuz mutluluğu belirtir, FCA’ya gösterdiği çaba ve Renault yönetim kurulu üyelerine güvenlerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu doğru zamanlı önerinin, endüstriyel olarak çok uygun hem de finansal açıdan çekici, Avrupa merkezli bir global otomotiv devi yaratacağı aşikar bir çaba olduğunu düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.

GRUP GEÇEN YIL 3,9 MİLYONA YAKIN OTOMOBİL SATIŞI YAPTI

Yazılı açıklamada aktarıldığına göre 1898'den beri otomobil üreten Groupe Renault, 2018'de 134 ülkede 3,9 milyona yakın otomobil satışı gerçekleştirmişti.

Toplam 36 üretim tesisi ve 12 bin 700 satış noktasıyla 180 binden fazla kişiyi istihdam eden uluslararası çok markalı bir grup olan Groupe Renault, karlı büyüme stratejisini devam ettirirken geleceğin teknolojik zorluklarına çözümler getirmek için uluslararası genişlemeye odaklanıyor.

Bu doğrultuda Grup, beş markasının (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine ve LADA), elektrikli araçlarının ve Nissan ve Mitsubishi Motors ile olan birliğinin sinerjisinden faydalanıyor.

Fiat ve Renault birleşmesinde geri adım
Fiat ve Renault birleşmesinde geri adım
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