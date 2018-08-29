Rekor kırıldı! 7 ayda böylesi görülmemişti

TÜRKİYE turizminden iyi haberler gelmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilere göre Türkiye’ye gelen turist sayısı ilk 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.9 yükselişle 21 milyon 639 bin 802 kişiye ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 17 milyon 325 bin 410 turist gelmişti. İlk 7 aylar dikkate alındığında Türkiye’ye gelen turist sayısında rekor kırıldı. Bu yükselişin en büyük kaynağı ise 3 milyon 276 bin 46 turisti Türkiye’ye gönderen Rusya. Ancak 2016’dan bu yana Türkiye’yi pek fazla tercih etmeyen Avrupalı turist de Türkiye’ye dönüş yaptı.

2.1 MİLYON KİŞİ ARTTI

Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı 2016’nın ilk 7 ayında 7 milyon 658 bin 826, 2017’de ise 7 milyon 102 bin 897 kişiydi. 2018’e gelindiğinde ise Avrupa’dan gelen turist sayısı 9 milyon 208 bin 763’e ulaştı. Geçen yıla göre Avrupalı turist de yüzde 29’luk artış yaşanmış oldu. Her ne kadar Avrupalı turist sayısında geçen yıla göre 2.1 milyon kişilik artış yaşanmış olsa da Avrupa’dan en çok turistin geldiği 2015’in gerisinde kalındı. 2015’in ilk 7 ayında Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı 10 milyon 699 bin 513’tü.

MUTLU OLAMADILAR

Özellikle 2016’dan itibaren Avrupa ülkeleri ile yaşanan gerilim, Türkiye’nin yanı başındaki Suriye’deki savaş, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin eylemleri gibi sebepler yüzünden Avrupalı turist, tatil tercihlerine Türkiye’yi çok az koyuyordu. 2 yıl boyunca Türkiye’ye değil de başka ülkelere giden Avrupalı turist ise gittiği ülkelerde umduğunu bulamadı. Hem Türkiye’ye göre daha yüksek ücret öderken hem de kaliteli hizmet alamayan Avrupalı turist, son dönemlerde Türk Lirası’ndaki değer kaybını da fırsat bilerek yeniden Türkiye’yi tatil tercihlerinde ilk sıralara aldı. Türkiye ve AB ülkeleri arasında olumlu seyretmeye başlayan ilişkiler de Avrupalı turist sayısının artmasında etkili. Ağustos başında İngiltere’nin en büyük turizm acentelerinden Thomas Cook da, 2018’de Türkiye’ye rezervasyonların bir yıl öncesine göre yüzde 63 arttığını, Antalya’nın en çok paket tur sattıkları İspanyol adası Mayorka’yı geçtiğini açıklamıştı.

Temmuzda 5.6 milyon turist

TEMMUZ 2018 dönemi istatistiklerine göre ise 5 milyon 671 bin 801 yabancı turist Türkiye’ye geldi. Aylık artış ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.7 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 897 bin 607 ziyaretçi ile Rusya ilk sırada yer alırken, 761 bin 278 ziyaretçi ile Almanya ikinci, 354 bin 851 ziyaretçi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi 218 bin 685 turist ile Hollanda, 199 bin 684 turistle de Ukrayna izledi.







Çinli turist 119 binden 225 bine çıktı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı olduktan sonra yaptığı bir açıklamada Mehmet Ersoy, artık nitelikli turiste odaklanılması ve yeni pazarlar geliştirilmesi gerektiğini söylemişti. Bu açıdan bakıldığında bazı yeni pazarlarda da yükselişlerin başladığı görüldü. Önceki Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş döneminde yeni pazarlar olarak belirlenen Çin, Hindistan, Güney Kore, Malezya, Japonya ve Endonezya gibi ülkelerden gelen turist sayısındaki artışlar da umut verdi. İlk 7 aylar dikkate alındığında geçen yıldan bu yıla Çin’den gelen turist sayısı 119 bin kişiden 225 bin kişiye, Hindistan’dan gelen turist sayısı 42 binde 83 bine, Endonezya’dan gelen turist sayısı 49 binden 80 bine, Japonya’dan gelen turist sayısı 24 binden 42 bine, Malezya’dan gelen turist sayısı ise 26 binden 43 bine yükseldi.