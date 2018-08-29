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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
29.08.2018 - 22:05, Son Güncelleme:

Rekor kırıldı! 7 ayda böylesi görülmemişti

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Rekor kırıldı! 7 ayda böylesi görülmemişti

Avrupalı turist yaklaşık 2 yılın ardından Türkiye’ye dönüş yaptı. Geçen yıl ilk 7 ayda Türkiye’ye Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı 7.1 milyon kişiydi. Bu yıl ise ayne dönemde Avrupalı turist sayısı 9.2 milyona fırladı. 2.1 milyon daha fazla Avrupalı Türkiye’yi tercih ederken toplam turist sayısında da 7 ayın rekoru kırıldı.

TÜRKİYE turizminden iyi haberler gelmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilere göre Türkiye’ye gelen turist sayısı ilk 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.9 yükselişle 21 milyon 639 bin 802 kişiye ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 17 milyon 325 bin 410 turist gelmişti. İlk 7 aylar dikkate alındığında Türkiye’ye gelen turist sayısında rekor kırıldı. Bu yükselişin en büyük kaynağı ise 3 milyon 276 bin 46 turisti Türkiye’ye gönderen Rusya. Ancak 2016’dan bu yana Türkiye’yi pek fazla tercih etmeyen Avrupalı turist de Türkiye’ye dönüş yaptı.

2.1 MİLYON KİŞİ ARTTI
Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı 2016’nın ilk 7 ayında 7 milyon 658 bin 826, 2017’de ise 7 milyon 102 bin 897 kişiydi. 2018’e gelindiğinde ise Avrupa’dan gelen turist sayısı 9 milyon 208 bin 763’e ulaştı. Geçen yıla göre Avrupalı turist de yüzde 29’luk artış yaşanmış oldu. Her ne kadar Avrupalı turist sayısında geçen yıla göre 2.1 milyon kişilik artış yaşanmış olsa da Avrupa’dan en çok turistin geldiği 2015’in gerisinde kalındı. 2015’in ilk 7 ayında Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı 10 milyon 699 bin 513’tü.

Rekor kırıldı 7 ayda böylesi görülmemişti

MUTLU OLAMADILAR
Özellikle 2016’dan itibaren Avrupa ülkeleri ile yaşanan gerilim, Türkiye’nin yanı başındaki Suriye’deki savaş, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin eylemleri gibi sebepler yüzünden Avrupalı turist, tatil tercihlerine Türkiye’yi çok az koyuyordu. 2 yıl boyunca Türkiye’ye değil de başka ülkelere giden Avrupalı turist ise gittiği ülkelerde umduğunu bulamadı. Hem Türkiye’ye göre daha yüksek ücret öderken hem de kaliteli hizmet alamayan Avrupalı turist, son dönemlerde Türk Lirası’ndaki değer kaybını da fırsat bilerek yeniden Türkiye’yi tatil tercihlerinde ilk sıralara aldı. Türkiye ve AB ülkeleri arasında olumlu seyretmeye başlayan ilişkiler de Avrupalı turist sayısının artmasında etkili. Ağustos başında İngiltere’nin en büyük turizm acentelerinden Thomas Cook da, 2018’de Türkiye’ye rezervasyonların bir yıl öncesine göre yüzde 63 arttığını, Antalya’nın en çok paket tur sattıkları İspanyol adası Mayorka’yı geçtiğini açıklamıştı.

Rekor kırıldı 7 ayda böylesi görülmemişti

Temmuzda 5.6 milyon turist
TEMMUZ 2018 dönemi istatistiklerine göre ise 5 milyon 671 bin 801 yabancı turist Türkiye’ye geldi. Aylık artış ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.7 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 897 bin 607 ziyaretçi ile Rusya ilk sırada yer alırken, 761 bin 278 ziyaretçi ile Almanya ikinci, 354 bin 851 ziyaretçi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi 218 bin 685 turist ile Hollanda, 199 bin 684 turistle de Ukrayna izledi.

Rekor kırıldı 7 ayda böylesi görülmemişti



Çinli turist 119 binden 225 bine çıktı
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı olduktan sonra yaptığı bir açıklamada Mehmet Ersoy, artık nitelikli turiste odaklanılması ve yeni pazarlar geliştirilmesi gerektiğini söylemişti. Bu açıdan bakıldığında bazı yeni pazarlarda da yükselişlerin başladığı görüldü. Önceki Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş döneminde yeni pazarlar olarak belirlenen Çin, Hindistan, Güney Kore, Malezya, Japonya ve Endonezya gibi ülkelerden gelen turist sayısındaki artışlar da umut verdi. İlk 7 aylar dikkate alındığında geçen yıldan bu yıla Çin’den gelen turist sayısı 119 bin kişiden 225 bin kişiye, Hindistan’dan gelen turist sayısı 42 binde 83 bine, Endonezya’dan gelen turist sayısı 49 binden 80 bine, Japonya’dan gelen turist sayısı 24 binden 42 bine, Malezya’dan gelen turist sayısı ise 26 binden 43 bine yükseldi.

Rekor kırıldı 7 ayda böylesi görülmemişti

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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