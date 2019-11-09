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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.11.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Rekor etkinlik için fidanlar yola çıktı

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Rekor etkinlik için fidanlar yola çıktı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey "Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak her bir noktada mutlaka görevli personelimiz olacak" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde 11 Kasım'da saat 11.11'de 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturulacağı organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke genelinde 2023 noktada aynı anda gerçekleştirilecek etkinliğin kamuoyunca çok ciddi şekilde sahiplenildiğine işaret eden Karacabey, "Geleceğe Nefes" adı verilen kampanyaya yüksek katılımın sevindirici olduğunu söyledi.

Karacabey, "Biz 11 milyon fidanla yola çıkmıştık ancak vatandaşlarımızın heyecanını kırmak istemiyoruz. 11 Kasım'da 11 milyon fidanı dikeceğiz, kasım sonuna kadar vatandaşlarımızın sahiplenmiş oldukları ilave fidanları da toprakla buluşturacağız. Sahiplenilecek fidan sayısını 20 milyona kadar genişlettik." diye konuştu.

Bekir Karacabey, "gelecegenefes.com" internet adresi üzerinden sahiplenilen fidanların sayısının 13 milyonu geçtiğine dikkati çekerek, bunların yaklaşık yüzde 5'inin yurt dışında yaşayan vatandaşlara ait olduğunu, en fazla ABD, Almanya ve Avusturya'dan talep geldiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünün 35 bin personelinin etkinlik günü sahalarda olacağını dile getiren Karacabey, "Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak her bir noktada mutlaka görevli personelimiz olacak. Etkinlikte toprakla buluşacak fidanlarımız, pazartesi günü dikilecekleri noktalara doğru yola çıktı." dedi.

HEDEF, GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRMEK

Karacabey, organizasyonla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:

"İki kategoride rekorlar kitabına gireceğiz. Biri, bir saat içinde tek noktada dikilen en fazla sayıda fidan rekoru olacak, bu Çorum'da gerçekleştirilecek.156 hektarlık sahada, 301 bin 111 fidan dikeceğiz. Vatandaşların fidan dikerken kendi fotoğraflarını çekip göndermesiyle 'en çok fidan dikim fotoğrafı' kategorisinde de rekorlar kitabında yer almayı hedefliyoruz. Fotoğrafların gönderileceği yeri 'gelecegenefes.com' adresinden duyuracağız."

Orman Genel Müdürü Karacabey, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bakanların da organizasyonda yer alacaklarını, büyükelçiler düzeyinde de önemli katılım olacağını bildirdi.

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