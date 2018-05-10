'Reklamın Oscarları' sahiplerini buldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
10.05.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

'Reklamın Oscarları' sahiplerini buldu

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'Reklamın Oscarları' sahiplerini buldu

Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin, Effie Worldwide Inc. İş birliğiyle düzenlediği 10. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nın kazananları belli oldu. En etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği Effie 2018’de; 20 altın, 18 gümüş, 32 bronz olmak üzere toplam 70 ödül sahiplerini buldu.

En etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği Effie Ödülleri 9 Mayıs’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Tüm dünyada 42 ülke ve 6 bölgede düzenlenen Effie Ödülleri’nin Türkiye ayağında 20 altın, 18 gümüş, 32 bronz olmak üzere bu yıl toplam 70 ödül verildi.

EFFIE Türkiye 2018 Jüri Başkanı Ayşen Akalın yaptığı açıklamada “Bu yıl, yarışmaların yarışması olarak bilinen Effie 10.yılını kutluyor. Değerlendirmeyi tek kritere indirgemeden hedefler, fikir, uygulama ve iş sonucunu da dikkate alarak çok yönlü gerçekleştiren Effie sadece bir yarışma olmanın ötesine geçerek sektöre iş sonucu odaklı hedef alma, sonuçları ölçme, yatırımın geri dönüşünü değerlendirme gibi disiplinleri de kazandırıyor.

Geçen yıl Effie Türkiye’de ödül alan ve Global Effie Etkinlik İndeksinde yer alarak ilk 10 sırayı domine eden Türkiye ajanslarının büyük başarısını da unutmamak gerek” dedi.

En Fazla Başvuru “Özel Günlerde Başaranlar” kategorisine
Effie Türkiye’ye, 1 Ocak 2017 ile 1 Mart 2018 arasında TV, basın, radyo, açık hava, sinema, internet mecralarından en az birinde yayınlanmış ulusal ve bölgesel kampanyalar katıldı. En fazla başvuru yapılan üç kategori şöyle: 'Özel Günlerde Başaranlar', 'Telekomünikasyon' ve 'Markalı İçerik' oldu.

JÜRİ KOLTUĞUNDA 17 DENEYİMLİ İSİM
Sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler ve profesyonel marka yöneticilerinden oluşan 17 kişilik jüri heyeti, kazananları finalde 3 gün ve toplamda 37 saat değerlendirme sürecinin ardından belirledi.

 

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