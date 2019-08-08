Rekabete 2 ‘Note’ yazdı

AKILLI telefon pazarında dengeler değişiyor. Bunun sebeplerinden biri daha büyük ekranlı iPhone ‘Max’ veya ‘Plus’ modellerin tüketicilere sunulması. Diğeri ise Android işletim sisteminin rakip şirketin modellerinden desteğini keseceğinin tartışmalarının gündeme gelmesi. İşte bu iki gelişme akıllı telefon markalarının stratejisinin değişmesini başladı. Samsung da onlardan biri. Daha önce amiral gemisi modeli ‘Note’ serisini tek modelle sunan Samsung, bu yıl bir ilki gerçekleştirdi ve iki model birden tanıttı. Geçen hafta Hollanda’nın Amsterdam şehrinde incelediğimiz Samsung’un Note ailesine eklediği yeni modeller, Galaxy Note 10 ve Note 10+ oldu. Note 10’da 6.3 inçlik bir ekran yer alırken Note 10+’ta ekran 6.8 inç’lik bir boyuta çıkmış durumda. Bu da Samsung’un amiral gemisi serilerinde tüketicilere sunduğu seçeneği arttırıyor ve dolayısıyla rekabette de elini güçlendiriyor.

YETENEKLİ KALEM

Yeni Note 10 serisinin dikkat çeken yanlarından biri tasarım. Sonsuz ekran yani çerçevesiz ekran tasarım anlayışı Note 10 serisiyle bir adım daha ilerlemiş durumda. Yani ekran-kasa oranı bir tık daha inceltilmiş. Şirketin bir önceki modeli S10 ile ekran içine yerleştirilen ön kamera daha önce ekranın sağ tarafında yer alıyordu. Note 10 serisiyle çift kamera yerine tek ön kamera kullanılıyor ve bu kamera da ekranın üst kısmının ortasında yer alıyor. Kısaca kameranın ekran üzerine yerleşimi konusunda da Samsung farklı bir tasarım kullanmış.

Yeni modelin en çok dikkat çeken tarafı ise kalemi. Note serisinin imzası haline dönüşen S-Pen’e, Galaxy Note 10 serisiyle yeni özellikler eklendi. S-Pen ile Note 9 modelinde sadece fotoğraf çekilebiliyordu. Şimdi ise neredeyse tüm kamera kontrolü uzaktan S-Pen ile gerçekleştirilebiliyor. Örneğin; aile fotoğrafı çekmek için telefonunuzu 3 metre uzağa yerleştirdiniz, fakat biraz yakınlaştırma (zoom) yapmak istiyorsunuz. S-Pen’in yanındaki tuşa basarak kalemi uzaktan sağa doğru döndürüyorsunuz. Yakınlaştırma yaptıktan sonra tuştan parmağınızı çekiyorsunuz. Fotoğraf çekmek için ise yeniden bu tuşa bir kez basıyorsunuz. Kalemin tuşuna basarak yukarı veya aşağı hareketle ön kamera veya arka kamera arasında geçiş yapılabiliyor. Sağa ve sola hareketle ise fotoğraf ve video gibi tüm görüntüleme modları değiştirebiliyor.

SES ‘ZOOM’U

Yeni modelin öne çıkan diğer bir özelliği ise ses yakınlaştırması. Yani uzakta kaldığınız çekimlerde daha yakından ses alabiliyorsunuz. Örneğin; bir sokak müzisyeninin performansını çekmek istiyorsunuz. Uzaktan ses yakınlaştırması yaparak müzisyenin performansını çok daha kaliteli bir şekilde kaydedebilirsiniz. 2 modelin en büyük farklarından biri Note 10+’ın 12 megapiksel ana, 12 megapiksel telefoto kamera ve 16 megapiksellik geniş açılı kamerasının yanı sıra Time of Flight (ToF) sensörüne sahip olması. Bu sensör sayesinde fotoğraf ve videoların alan derinliği ayarlanabiliyor. Dolayısıyla fotoğrafların kalitesi de artıyor.

9 BİN 899 TL’DEN BAŞLIYOR

ÜST segmentte yer alan Note 10 serisinin akıllı telefonlara yönelik yapılan ÖTV artışından sonra satış fiyatının ne olacağı merak ediliyordu. Paylaşılan bilgilere göre Note 10, 9 bin 899 TL, Note 10+ ise 11 bin 399 TL’den başlayan satış fiyatlarıyla Türkiye’deki tüketicilerle buluşacak.

TÜRKİYE İLK 5’E GİRDİ

SAMSUNG Electronics Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin, Türkiye’nin aktif Note kullanıcı sayısı bakımından dünyanın ilk 5 ülkesi içinde yer aldığını belirterek, “Note ikonik bir ürün. S-Pen büyük bir hayran kitlesine sahip. Note alan ve kullanan bir kişi daha sonrasında Note kullanmaktan vazgeçemiyor. Türkiye’de ise çok yüksek bir aktif Note kullanıcısı olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu yıl ilk defa Note’u iki farklı model olarak piyasaya sürüyoruz. Daha küçük boyutlu telefona sahip olmak isteyenler Galaxy Note 9’la hemen hemen aynı ekran boyutunu çok daha küçük bir gövdede sunan Galaxy Note 10’u tercih edebilir. Daha büyük ekran ihtiyacı için ise Note 10+ modelimiz var” dedi. Ayrıca Note 10’da 4.000 mAH, Note 10+’ta ise 4 bin 300 mAH’lik batarya yer aldığını belirtelim” dedi.