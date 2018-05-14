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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
14.05.2018 - 01:25, Son Güncelleme:

Rekabet olsun başaramayan bıraksın

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Rekabet olsun başaramayan bıraksın

Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş, devletin fiyatlara müdahale etmemesi gerektiğini belirterek, “Müdahale gelişimi durduruyor. Desteğe de ihtiyaç yok. Sermaye koymak tek çözüm. Düşük sermaye ile iş yapanlar var. Rekabet olsun, başarabilen başarsın, başaramayan bıraksın” dedi.

SOMPO Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş, devletin sigorta pazarına müdahale etmemesi gerektiğini, müdahalenin sektörde gelişime zarar verdiğini söyledi. Geçen yıl sigortada bolca trafik sigortası konuşulduğunu, önce fiyatların yüksekliğinden şikayet edildiğini ardından trafik sigortası fiyatına tavan getirildiğini belirten Dalaş, tavan fiyat uygulaması sonrası işlerin karıştığını kaydetti.

GELİŞMEYİ DURDURUYOR

Recai Dalaş, otoriteden tek beklentilerinin piyasaya müdahale etmemeleri olduğunu kaydederek, “Fiyatların serbest olduğu ortamda fiyat tarifesi yapabilmek önemli bir yetenek gerektiriyor. Tarifenin devlet tarafından yapıldığında ise böyle bir beceriye ihtiyaç yok. Siz ne yapıyorsunuz? Teknolojiye mi yatırım yapıyorsunuz? Yapmıyorsunuz. Kaliteli eleman mı almanız gerekiyor; gerek yok, almıyorsunuz. Bu gelişmeyi durduruyor. Sektöre verdiği en büyük zarar benim açımdan bu. Bu durum bizim gibi şirketlerin aleyhine bir durum. Rekabet olsun, başarabilen başarsın, başaramayan bıraksın” dedi.

DESTEĞE İHTİYAÇ YOK

Recai Dalaş, devletin, sigorta şirketlerinin sonuçlarının kötü görünmesini istemediğine de değinerek, bu nedenle sermaye ihtiyacını nispeten azaltan bir takım uygulamalar getirildiğini vurguladı. Prensipte bu tür düzenlemelere gerek olmadığının altını çizen Dalaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sigorta şirketlerinin devlet desteğine ihtiyaç duymaksızın faaliyet göstermek için gerekli olan sermaye miktarını koyması doğru ve tek çözüm. Bu durum aslında haksız rekabete de yol açıyor. Sektörde hala çok düşük sermaye ile iş yapan şirketler var. Şu anda zaten prim üretiminin üçte ikisi yabancı şirketler tarafından oluşuyor. Yabancı şirketlerin sermaye artışını gerçekleştirecek gücü var. Bu nedenle devletin sağladığı kolaylaştırıcı desteklere gerek yok. Bunun bir örneği de biziz. Devletin sektör için getirdiği son destekten kısa süre önce 150 milyon lira sermaye artırımına gittik. Bu kararı almamızda son iki yılda çok ciddi büyüme göstermemiz önemli rol oynadı. Oysa 15 gün bekleseydik bu sermaye artırımını yapmak zorunda kalmayacaktık.”

SATIN ALMA İŞTAHIMIZ YÜKSEK

RECAİ Dalaş, Sompo Japan Grubu’nun satın alma iştahının yüksek olduğunu ifade ederek, şu açıklamaları yaptı: “Japonya nüfusun artmadığı doygun bir pazar. Bu nedenle grubumuz büyümek ve kârlılığı arttırmak için yurtdışına açılıyor. Sırf bu nedenle geçen yıl Bermuda’da 6.3 milyar dolar ödeyerek şirket satın aldılar. Yani bu kadar yatırıma iştahlı olan bir hissedarımız var. Fakat biz organik büyümeyi başarabilen bir şirketiz. Büyümeyi takıntı haline getirmiş değiliz. Büyümeyi kârlılığın ve gelişmenin doğal bir sonucu olarak görüyoruz. Benzer ve büyük şirketler arasında sektördeki en yüksek kârlılık oranına sahibiz.”

FİYATLAR DÜŞTÜ, KÂRLILIK KALMADI

RECAİ Dalaş, Sompo Japan Sigorta olarak trafik sigortasının fiyatının iyi olduğu dönemde hızlı büyüdüklerini belirterek şunları söyledi: “2017’de bir önceki yılın büyümesini yeterli görüp agresif olmadık, trafik dışında büyümeye devam ettik. Kârlılık her zaman önceliğimiz. Kârlılık olmadan iyi eleman almazsınız, teknolojiye yatırım yapamazsınız, sermayedarınızı mutlu edemezsiniz. Sermayedar mutlu olmazsa yönetimi değiştirir. Biz son iki yılda sadece büyümedik, kâr gördüğümüz için büyüdük. İşin ilginç tarafı fiyatların yüksek olduğu dönemde rekabet yoktu. Şimdi fiyatlar düştü, kârlılık kalmadı. Fiyatlar yüksek iken trafik sigortası satmayan bazı rakiplerimiz fiyatlar düştükten sonra rekabete girdiler. İlginç bir sektörde çalışıyoruz.”

 

 

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