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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.04.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Rekabet Kurumu'ndan "e-ticarette rekabet" sempozyumu

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Rekabet Kurumu'ndan "e-ticarette rekabet" sempozyumu

Sempozyum, 29 Nisan'da İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "e-Ticarette Rekabet ve Regülasyon" olarak belirlenen "Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu", 29 Nisan'da İstanbul Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenecek. 

Sempozyumda, rekabet savunuculuğu faaliyetleri kapsamında konunun tartışılması ve paydaşların bir araya gelmesi hedefleniyor. 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılması beklenen sempozyumun açılış konuşmalarını İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak yapacak. 

Sempozyumun, "e-Ticarette Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulamaları" başlıklı oturumunda, e-ticaret faaliyetlerinin rekabet hukuku açısından gündeme getirdiği konular, olası rekabet sorunlarına karşı kullanılabilecek rekabet hukuku araçları ve piyasada rekabetin korunması için yapılması gerekenler tartışılacak. 
- e-Ticaret potansiyeli de konuşulacak 

Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Abdulgani Güngördü moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde, London School of Economics Öğretim Üyesi Niamh Dunne, OECD Rekabet Bölümü Başkanvekili Antonio Copabianco, Yemek Sepeti Üst Yöneticisi Nevzat Aydın ve Rekabet Kurumu Dış İlişkiler, Eğitim ve Rekabet Savunuculuğu Daire Başkanı Recep Gündüz konuşmacı olarak yer alacak. 

"Türkiye'de e-Ticaretin Regülasyonu" başlıklı ikinci oturumda ise e-ticarete dair düzenlemeler, e-ticaretin potansiyeli ele alınacak. Moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Paslı'nın üstleneceği oturumda, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Yardımcısı Adem Başar, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Durgut, TÜSİAD Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Eş Başkanı Serkan Sevim, MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum ve TOBB e-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Fevzi Güngör bilgi ve görüşlerini paylaşacak. 

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