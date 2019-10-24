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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
24.10.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Rekabet Kurulu soruşturma açtı! Taksimetreye ilişkin önemli gelişme

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Rekabet Kurulu soruşturma açtı! Taksimetreye ilişkin önemli gelişme

İstanbul'da bulunan taksimetre satışı ve değişimi faaliyetinde bulunan işletmelere yönelik fiyatları birlikte belirlemeleri iddiasıyla Rekabet Kurulu soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu İstanbul'daki taksimetrelere gelen zamdan sonra taksimetre şirketlerine ilişkin soruşturma başlattı. İstanbul'da bulunan 5 taksimetre şirketine satış ve değişim faaliyetlerinde fiyatları birlikte belirledikleri iddiasıyla ilgili Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı. 

Rekabet Kurulu tarafından yapılan ön araştırmanın ardından soruşturma başlatıldı.

Alberen Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Atak Taksi Elektronik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Ata Taksimetre Muayene Servisleri Ltd. Şti., 
Paşa Taksimetre Ltd. Şti., Tetaş Elektronik Ltd. Şti. soruşturma kapsamına alındı.

Rekabet Kurulu'ndan şu açıklama yapıldı:

İstanbul ilinde taksimetre satışı ve değişimi faaliyetinde bulunan teşebbüslerin fiyatları birlikte belirledikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 26.09.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

  • Alberen Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
  • Atak Taksi Elektronik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
  • Ata Taksimetre Muayene Servisleri Ltd. Şti.
  • Paşa Taksimetre Ltd. Şti.
  • Tetaş Elektronik Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına, 19-33/489-M sayı ile karar verdi.

 

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