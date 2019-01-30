Rekabet değil refinansman... Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil, kamu bankalarının kart kampanyalarını değerlendirdi
GARANTİ Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankalarının kredi kartı borçlarına ilişkin yaptıkları kampanyaların ekonomide dengelenme süreci için atılan bir adım olduğunu dile getirerek, “Ödeme zorluğu çektiği düşünülen kesim için bir fırsat, avantaj. O anlamda doğru bir amaç var. Ancak bunu bir kartta rekabet olarak görmüyoruz. Bu bir refinansman önerisi” diye konuştu. Erbil, bankacılık sisteminde kredi kartı ödemesini geciktiren müşteri bakiyesinin ise 6 milyar lira olduğunu söyledi.
Erbil, Garanti Bankası’nın yeni kredi kartı Shop&Fly’ın tanıtım toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erbil, kredi kartı borcu kampanyalarının ödeme güçlü çekenler için avantaj olduğunu belirterek öte taraftan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 2008 ve sonrasında yaptığı düzenlemelerin kredi kartı müşterisinin bankalar nazarındaki durumunu değiştirdiğini kaydetti. Ekonomideki sıkıntılardan, bozulan takibe düşen borç oranlarının bozulmasından kredi kartı müşterisinin çok etkilenmediğini vurgulayan Erbil, şöyle konuştu: “Bir kısım müşteri var ki bakiyesi 6 milyar TL sistemde gecikmelerin az bir rakamdan bahsediyoruz. Ekonomik aktivitede dengelenme sürecindeyiz. Bunun için atılan bir adım olarak değerlendiriyorum. Ödeme güçlüğü çekenlere bankalar her zaman rahatlatacak paketler sunar. Bu biraz daha ekonomik anlamda cazip hale getirilmesi. Rekabetsel bir şey değil. Zaten, regülasyonlar sayesinde bizim kredi kartında takibe düşen oranı yüzde 4.5 oldu 2018’de. En iyi dönemde bile yüzde 4’ün altına düşmez. Yüzde 20 pazar payıyla kartta lider olduğumuz için sektörü de yansıttığımızı düşünüyorum. Takibe düşen oranı işsizliğin artışına paralel yükselecek ama 2008 oranlarını göreceğimizi hiç mi hiç zannetmiyorum.”
1 LİRAYA KAZAN, 100 LİRAYA HARCA
GARANTİ Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, yeni uçuş kartı Shop&Fly’ı tanıttı. Evlioğlu, “Ülkemizde seyahat edenlerin ve seyahatlerinde kredi kartını kullananların sayısı her geçen yıl daha da hızlı artıyor. Uçmayı kolay hale getiren kartımız Shop&Fly ile çok iyi oranlarda ve takip etmesi çok kolay bir şekilde mil kazanma ve kullanma fırsatı sunuyoruz. Müşterilerimiz her 1 TL’lik harcamalarına en az 1 mil kazanabiliyorlar. Ayrıca alan vergisi dahil ve diledikleri havayolu şirketinden bilet alma ayrıcalığına sahip oluyor. Biriktirdikleri her 100 mili ise 1 TL değerinde olacak şekilde kullanabiliyor. Tüm seyahatleri boyunca indirimli lounge kullanımı, vale, shuttle hizmetleri, yurt içi seyahat sigortası, rötarlı uçuşlarda ekstra mil özelliği gibi ayrıcalıklara da sahip oluyor” dedi. Evlioğlu, müşterilerinin shopandfly.com.tr’den seyahatlerini düzenleyebileceğini kaydetti.
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