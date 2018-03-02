Rekabet de aday da bol!

MAYIS KRİTİK

365 oda ve borsa seçiminin ekim-kasımda tamamlanması gerekiyordu. Bakanlar Kurulu’nun eylülde aldığı kararla seçimler, nisana ertelenirken, TOBB yönetimi seçimleri ertelenmedi. Oda-borsa seçimlerinin hemen bitiminde mayısta, TOBB Genel Kurulu toplanacak. Bakanlar Kurulu’nun seçimleri bir kez daha erteleme hakkı da var ama bu yetkinin kullanılması beklenmiyor.

PLASTİK BELİRLEYİCİ

İstanbul Ticaret Odası da (İTO), değişim beklenen odaların başında geliyor. Bakanlar Kurulu’nun seçim erteleme kararı almasında da bu odadaki adaylık tartışmaları etkili oldu. İTO Başkanı İbrahim Çağlar’ın aralıktaki ani vefatının ardından nisandaki seçimlere kadar başkanlığa Öztürk Oran seçildi. Yeni dönem için en güçlü aday ise halen meclis başkanlığı görevini yürüten Şekip Avdagiç. Avdagiç, MÜSİAD’ın yaptığı temayül yoklamasında İTO için öne çıkan isim olmuştu. İşadamı Abdullah Teber de adaylığını açıkladı. Hem Teber, hem de Avdagiç plastik sektör komitesinde yer aldığı için bu sektördeki komite seçimleri önemli. Yönetime aday olabilmek için, meslek komitelerinden seçilmek gerekiyor. Adaylara meclis üyesi Ender Yazıcıoğlu da dahil oldu. İTO başkan yardımcılarından Murat Kalsın da daha önce aday olacağını açıklamıştı.

SÜRPRİZLER OLABİLİR

İstanbul Sanayi Odası’nda ise süreç sakin geçiyor. Erdal Bahçıvan’ın yeni dönemde de seçilmesi bekleniyor. Ancak hem İSO, hem de İTO’da, komite seçimlerinden sonra oluşacak meclis yapısına göre, sürpriz adayların çıkabileceği konuşuluyor. İTO için bu sürprizlerden birinin Öztürk Oran olabileceği belirtiliyor. İstanbul’da kıran kırana bir rekabet de, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda. Mevcut başkan Metin Kalkavan’ın karşısına “Hepimizin Odası Hareketi”ni başlatan Tamer Kıran aday oldu.

BARAN GÜÇLÜ

Ankara Ticaret Odası için geçen yıl, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek ile Gürsel Baran yarışmıştı. Yeni seçimlerde ise Gökçek’in yarışa girmesi beklenmiyor. Baran’ın, başkanlığı sürdürmesi sürpriz olmayacak.

YARIŞ ERKEN BAŞLADI

Ege Sanayi Odası Başkanlığı’na Ender Yorgancılar’ın devam etmesi bekleniyor. İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) ise başkan Ekrem Demirtaş adaylığını henüz açıklamadı. Zeki Yöndem ve eski Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener adaylıklarını açıkladı. Ocakta, 4 yönetim kurulu üyesi istifa etti. Nevzat Artkıy, Jak Eskinazi, Mert Pala ve Mustafa Tüzün yaptıkları ortak açıklamada, tabanın değişim istediğini ve bunu dikkate alan bir grubun da yola çıktığını belirtti. 4 ismin de istifa sonrası Özgener’i desteklediği ifade ediliyor. İZTO’da sürecin seyrini, Demirtaş’ın aday olup olmaması belirleyecek.

PARSEKER’İN ADI GEÇİYOR

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) başkan olan İbrahim Burkay, adaylığını, “Biz doğal adayız, başkan aday olmaz mı” diye açıkladı. Kulislerde ise eski meclis başkanı İlhan Parseker’in de aday olacağı konuşuluyor. Üçüncü bir adayın da çıkabileceği belirtiliyor.

VAN’DA İKİ ADAY VAR

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) için iki adayın yarışması bekleniyor. Mevcut başkan Necdet Takva ile eski başkanlarından Zahir Kandaşoğlu seçimlere hazırlanıyor.

İL İL ADAYLIK BAROMETRESİ

Antalya: Seçimlerde rekabetin yaşanacağı iller arasında dikkat çekiyor. Mevcut başkan Davut Çetin dışında, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın da aday olması bekleniyor. Bahar, aynı zamanda Antalya TSO’nun şu anda yönetiminde.

Kayseri: Kayseri’de aday bolluğu dikkat çekiyor. Kayseri Sanayi Odası’nda Mehmet Büyüksimitçi tek aday. Ticaret odası (KTO) başkanlığına mevcut başkan Mahmut Hiçyılmaz dışında, Meclis Başkanı Ömer Gülsoy ve eski başkanlardan Hasan Ali Kilci aday.

Diyarbakır: Mevcut başkan Ahmet Sayar aday olmayacağını açıkladı. Eski başkanlardan Mehmet Kaya ve Şerife Keskin adaylığını duyurdu.

Adana: Adana Ticaret Odası’nda 4 adayın yarışması bekleniyor. Mevcut başkan Atilla Menevşe dışında Tarkan Kulak ve Şaban Baş’ın ve Mehmet Şahbaz’ın aday olacağı konuşuluyor. Adana Ticaret Borsası’nda ise başkan Şahin Bilgiç dışında Orhan İlhan ve Ali Can Yamanyılmaz adaylar arasında.

Malatya: Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimleri yaklaşırken, odanın gündemine, Ocak ayındaki meclis toplantısında hediyelik kayısı yüzünden çıkan kavga damgasını vurdu. Seçimlerde ise mevcut başkan Hasan Hüseyin Erkoç dışında, Malatya MÜSİAD Eski İl Başkanı Namık Şahin’in de aday olması bekleniyor.

SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

TOBB başkanlığı için ise Rifat Hisarcıklıoğlu’nun karşısına aday çıkmaması ve bir dönem için daha TOBB başkanlığına seçilmesi bekleniyor. Bu yıl yapılacak oda ve borsa seçimlerinde, ilk kez 2 yıl kuralı uygulanacak. Buna göre seçimlerde oy kullanabilmek için seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya üye olma şartı aranacak.