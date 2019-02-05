Reel sektör ve finans sektörü temsilcileri Antalya'da buluşacak
İş insanları ile finans sektörü temsilcilerini bir araya getirecek "Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" cuma günü Antalya'da yapılacak.
İş insanları ile finans sektörü temsilcilerini buluşturacak "Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı", 8 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile TBB Yönetim Kurulu'nda yer alan bankaların genel müdür ve yardımcılarının, cuma günü Antalya iş dünyası ile bir araya geleceğini bildirdi.
Toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunulacağını belirten Çetin, bankacılık ve finans sektörü hakkında bir sunum yapılacağını kaydetti.
İş insanlarının bankacılarla bir araya gelerek birebir görüşme fırsatı bulacaklarını anlatan Çetin, şöyle devam etti:
"Toplantıda karşılıklı bilgi alış verişinin sağlanmasını amaçlıyoruz. İş insanlarımız, yapılacak sunumlarla finans sektörü ve Türkiye ekonomisine dair son derece değerli bilgilere ulaşacaklar. Ayrıca tüm taleplerini doğrudan bankalarımızın üst yönetimleri ile paylaşma imkanına kavuşacaklar. Tüm üyelerimizi bu son derece faydalı olacağını düşündüğümüz toplantıya davet ediyoruz."
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