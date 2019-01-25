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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.01.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Reel Kesim Güven Endeksi yeni yıla yükselişle başladı

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Reel Kesim Güven Endeksi yeni yıla yükselişle başladı

Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 93,0 oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ocakta bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 93,0 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.
Buna göre, ocakta RKGE, bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 91,5'ten 93,0 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 95,4 puan seviyesinde gerçekleşti.
Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ile iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenerek devam etti.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 23,4 SEVİYESİNE GERİLEDİ
Anket sonuçlarına göre gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bekleyenler lehine olan seyir artış bekleyenler lehine döndü, iç piyasa sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentiler zayıflayarak devam etti, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentiler artış bekleyenler lehine döndü.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri de güçlendi.
Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 23,4 seviyesinde gerçekleşti.
Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 41,6'sı üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını, yüzde 23,2'si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Bunları sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

İŞ YERİ KAPSAMINDA GÜNCELLEME YAPILDI
Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış bildirenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti. Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler bir önceki dönem seviyelerinde devam etti. Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış yönlü değerlendirmeler ise yerini azalış yönlü değerlendirmelere bıraktı.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,4'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 25,5'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 66,1'e geriledi.

Öte yandan TCMB açıklamasında "İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi" ile "İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı" istatistiklerinin iş yeri kapsamının, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretilen İmalat Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) iş yeri birimlerinden oluştuğu ve SÜE'nin çerçevesine göre güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, bu bağlamda, iş yeri kapsamının, ocak ayından itibaren yeni SÜE çerçevesine göre oluşturulduğu ve söz konusu istatistikler yeni kapsam esas alınarak üretilmeye başlandığı ifade edildi.

Daha önce saat 14.30'da açıklanan "İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi" ile "İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı" verileri bundan sonra saat 10.00'da açıklanacak.

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