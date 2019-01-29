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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
29.01.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Reçetelerin yüzde 87'si e-reçete oldu

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Reçetelerin yüzde 87'si e-reçete oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Geçtiğimiz yıl 400 milyon reçetenin yüzde 87’si e-reçete olarak düzenlendi.” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, e-reçete oranları hakkında açıklama yaptı. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle e-reçete oranının yüzde 87’ye ulaştığını duyuran Bakan Selçuk, e –reçetelerin yüzde 99 oranında güvenli elektronik imza ile düzenlendiğini açıkladı.

Tüm sağlık hizmet sunucularında Güvenli Elektronik İmza ile E-reçete yazma işleminin zorunlu hale getirildiğini belirten Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Sistemi’miz 16 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devrim niteliğinde dönüşümler geçirdi. Bu dönüşümlerin en önemlilerinden biri de e-reçete uygulamamız. Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından hayata geçirilen MEDULA uygulaması ile sahte reçete, gereksiz tetkik ve muayene gibi suiistimallerin önüne geçiyoruz. Bakanlık olarak bağlı kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşımıza kolaylık sağlamaya, hizmet etmeye devam ediyoruz.” dedi.

Bakan Selçuk, toplam 400 milyon reçetenin yüzde 87 gibi yüksek bir oranının e-reçete olarak düzenlendiğini belirterek” Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında da kağıt israfının önüne geçtik, hedefimiz ilaca erişimde zorunlu haller dışında e-reçete kullanımını yüzde 100’e çıkarmaktır” dedi.

Elektronik reçete uygulaması sağlık hizmet sunucusu, hasta, eczane ve SGK olmak üzere en az dört paydaşa fayda sağlıyor.


Sağlık Hizmet Sunucusu Açısından;

1- Reçetelerin oluşturulmasına standart getirilmiştir.

Hasta Açısından;

1- Manuel reçete düzenlenirken gerek hekimin yazı stili gerekse eczanede faklı değerlendirmeler neticesinde oluşabilecek yanlış ilaç ve doz alma olayları ortadan kalkmıştır.

Eczaneler Açısından;

1-Bir sağlık hizmet sunucusu tarafından tanzim edilmeyen reçete eczane tarafından kaydedilemeyeceğinden sahte reçetelerden dolayı eczanelerin yaşadıkları cezai durumların yaşanması engellenmiştir.
2- Manuel reçetenin kaydı aşamasında eczacılar yaklaşık 26 çeşit bilgiyi MEDULA Eczane Provizyon Sistemine kaydetmek zorundayken e -reçete ile bu bilgilerin büyük kısmı hazır olarak sisteme kayıtlı olarak geldiğinden reçete kaydı kolaylaşmakta ve zamandan tasarruf edilmektedir.
3- Manuel reçetede karşılaşılan tahrifat, ilaç eklenmesi gibi kimin tarafından yapıldığının tespitinin zor olduğu durumlar e-reçetede olmayacağından eczaneler tarafından karşılaşılan bu tip cezai işlemler ortadan kalkmaktadır.
4- Manuel reçete düzenlenirken gerek hekimin yazı stili gerekse eczanede faklı değerlendirmeler neticesinde oluşabilecek yanlış ilaç ve doz verme olayları ortadan kalkmıştır.
5- Eczaneler geri ödeme amacıyla elektronik reçeteleri ve eki belgeleri Kuruma teslim etme işiyle uğraşmamaktadırlar.

SGK Açısından;

1- Sahte kaşe ile üretilmiş sahte reçeteler Kuruma teslim edilememektedir.
2- Geçilmesi düşünülen elektronik fatura neticesinde sağlık hizmet sunucularından ve eczanelerden hiçbir belgenin Kuruma teslim edilmesine gerek kalmayacak olup reçetelerin teslim alınması, örneklenmesi, incelenmesi ve geri ödeme sonrası arşivlenmesinde yaşanan sıkıntılar ortadan kalkmaktadır.
3- Reçete eki belgelerin (Tetkik sonucu gösterir belgeler, Endikasyon dışı onay formu, Hasta güvenlik izlem formu vb. ) Kuruma teslim edilmesine gerek olmamaktadır.
4- Manuel reçetede tahrifat, ilaç ekleme vb nedenlerle eczanelerin sözleşmelerinde yer alan cezai işlemler ortadan kalkmaktadır.
5- Kurum ve üçüncü kişiler tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde ilgili reçetelere ulaşmak açısından yaşanan sorunlar ortadan kalkmaktadır.
6- Yıllık 400 milyon adet reçetenin saklanması, korunması için gerekli depolama işlemlerinden tasarruf sağlanarak binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçilmiştir.

 

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