1895 yılından bu yana hizmet veren kolonya, duş jelleri ve seyahat setleri satışı yapan Rebul'a Japon ortak geldi. Rebul Holding A.Ş.'nin Rekabet Kurumu'na yaptığı başvuru sonuçlandı.

Rebul Holding'in ortakları arasında Kerim Müderrisoğlu, Kamil Korel Bingöl ve Nüket Filiba bulunuyordu.

Şirketin paylarının belli bir kısmı sermaye artırımı yoluyla Japonya merkezli Rohto Pharmaceutical Co Ltd.'ye devredildi. Böylece Rebul Holding'de yönetim tek kontrolden çıkıp ortak kontrole geçti.

Rekabet Kurumu'ndan şu açıklama yapıldı:



Kerim Müderrisoğlu, Kamil Korel Bingöl ve Nüket Filiba’nın hisselerine sahip oldukları Rebul Holding A.Ş.'nin sermayesinin belli bir kısmını temsil eden payların sermaye artırımı yolu ile Rohto Pharmaceutical Co Ltd. tarafından devralınmasına ve böylelikle Rebul Holding A.Ş.'nin tek kontrolden ortak kontrole geçirilmesine izin verildi.

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