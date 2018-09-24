Reasürörlerin güveni tam
Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin, dünyanın büyük reasürans şirketlerinin 2019’da Türk sigorta pazarına teminat vermeye devam edeceğini belirterek, “Reasürörlerin Türk ekonomisine güvenleri tam, pazardan çıkmak isteyen yok” dedi.
GÜNEŞ Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin, dünyanın büyük reasürans şirketlerinin Türkiye’ye güveninin tam olduğunu ve 2019’da reasürans teminatının artarak devam edeceğini söyledi. Yeni seneye yönelik reasürans görüşmelerine Eylül ayından itibaren başladığını ve sene sonuna kadar sürdüğünü belirten Çetin, “2017’de reasürans görüşmelerinin gündeminde, o sene Amerika’da yaşanan kasırga ve kasırganın sigorta sektörüne etkileri vardı. Bu sene yaptığımız görüşmelerde ise herkesin merak ettiği konu, Türkiye’deki aşırı kur hareketliliği ve bunun etkisi oldu” dedi.
İHTİYACIMIZ VAR
Serhat Süreyya Çetin, reasürans şirketlerinin dünya sermayesini temsil ettiğini ve aldıkları riskleri ikincil piyasalarda sattıklarını, buna da dünyanın büyük yatırımcılarının yatırım yaptığını hatırlatarak, reasürans şirketlerinin tutumunun önemine dikkat çekti. Çetin, Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunu ve reasürans teminatına da ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Yapılan büyük yatırımlar var. Türkiye’de biriktirdiğimiz prim ve sermaye bu büyük yatırımları sigortalatacak kadar büyük değil. Bizim reasüransa ihtiyacımız var. Bu reasüransı bulmak da iş yapabilmenin devamı anlamına geliyor” dedi.
ÇIKMAK İSTEYEN YOK
Çetin, reasürans şirketlerinin yöneticileri ile yaptıkları görüşmelere de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk ekonomisini ve kurların durumun çok ötesinde arttığını, bunun da gerçekçi olmadığını anlattık. Bu şirketler dünya ekonomisini, Türkiye’yi yakından takip ediyor ve yıllardır da burada iş yapıyorlar, destek veriyorlar. Görüşmeler neticesinden; Türkiye’de iş yapmaya devam edeceklerini ve 2019’da reasürans limitlerinin artarak devam edeceğini söylediler. Ben buradan şu mesajı aldım; dünya reasürans şirketlerinin Türkiye’ye olan güveni tam ve ekonomimize de inanıyorlar. Türkiye’den çıkmak isteyen ya da Türkiye’den korkan reasürans şirketi yok.”
Serhat Süreyya Çetin, Türkiye’deki reasürans pazarına da değinerek, geçen yıl alınan reasürans teminatı karşılığında dünya reasürans piyasasına toplam 11.8 milyar TL prim ödendiğini söyledi.
KAMU YÖNETİMİ SİGORTAYA ÖNEM VERİYOR
Açıklanan Yeni Ekonomi Planı’nda sigortaya yönelik yapılacaklara da değinen Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamu otoritesi finans alanında yeni ve yenilikçi adımlar atıyor. Açıklanan Plan’da Türkiye Reasürans Havuzu’nun kurulacağı belirtildi. Havuz uygulaması ile teminat bulmakta zorlanılan riskler kapsam içine alınacak olup, sigorta havuzu genişleyecektir. Finansal Hizmetler Kurulu’nun kurulması kararıyla birlikte değerlendirildiğinde kamu otoritesi, sigorta sektörüne önem veriyor ve sorunlarının giderilmesi yönünde önemli adımlar atıyor.”
REASÜRANS NEDİR REASÜRÖR KİMDİR?
Sigorta şirketleri, yaptıkları sigortalar karşılığında hasar ödemesinde zorlanmamak adına kendilerini dünyada uzman şirketlere sigortalatırlar. Buna reasürans işlemi, sigorta şirketlerini sigortalayan uzman şirketlere de reasürans şirketi ya da reasürör denir. Reasürans, sigorta şirketlerine, mali yönden tek başlarına alamayacakları riskleri alma imkanı tanır. Sigorta şirketleri reasürans olmadan faaliyet gösteremez, risk alamaz.
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