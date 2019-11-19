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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.11.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

RE360 gayrimenkulün büyük buluşması

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RE360 gayrimenkulün büyük buluşması

RE360, gayrimenkul sektörüne yön veren kamu ve özel sektör ayırmaksızın tüm paydaşlara sektörün üst düzey yöneticileri ile birebir tanışma fırsatı yaratan; farklı deneyim ve trendlerin 360 bakış açısıyla gerçekleştiği, sektör trendlerinin konuşulduğu, ortak akıl oluşturan ve vizyon geliştiren 2 günlük bir konferans.

Alkaş tarafından düzenlenen RE360 Konferansı, sektörü ortak bir yarar platformunda birleştirerek, tüm paydaşların yerel ve uluslararası gayrimenkul sektörünün gündem konularını takip etmek, vizyon geliştirmek adına bu yıl, 10-11 Aralık 2019’da Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşiyor.

RE360; mimarlar, dernekler, kamu görevlileri, akademisyenler, finans kuruluşları, tedarikçiler, yerel ve uluslararası yatırımcılar, teknoloji firmaları gibi sektörün içinde yer alan tüm paydaşları katılımcıları arasına alarak, sektör için birleştirici bir görev üstleniyor ve ulusal ve uluslararası işbirliklerine ortam yaratıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da RE360, gayrimenkul sektörüne 360 bakış açısıyla yaklaşarak sektörün son trendlerini konu alıyor. PropTech, turizm, eğlence ve gastronomi projelerinin gayrimenkul üzerine etkilerinin konuşulacağı RE360’ta ayrıca; İtibar ve pozitif yönetim, karşılıklı yatırım fırsatlarıyla ülke ve şehirler, tüketicinin karşılanmamış beklentileri, yerel ve uluslararası katılımcıların ilgi çekecek daha birçok konu ve konuşmacı yer alacak.

Bununla birlikte 10-11 Aralık’ta gerçekleşecek olan bu büyük buluşmada, günümüzün önde gelen iş filozoflarından, CEO ve politik liderlerin danışmanı. Medyanın ona taktığı isim ise, "Rock'n'Roll Plato". İş dünyasının Oscar'ı olarak değerlendiren Thinkers50 sıralamasında, geleceğin organizasyonlarının nasıl şekilleneceği konusunda 2018’de radara alınması gereken ilk 30 konuşmacı arasına girmeyi başarmış, Anders Indset, Vahşi Bilgi: Devrimi Daha Hızlı Anlamak, Bilgiyi Bilgelikle Yorumlayacak.

Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur; “Zor Zamanlarda Strateji” konusunu ele alacak.

Panteion Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Prof. Anastassios Stalikas “Pozitif Yönetim, İtibar ve Anlam” konusunu ele alırken, FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin “Şirketlerde, Özellikle de Aile Şirketlerinde Jenerasyonlar Arası Geçişler ve Sürdürülebilirlik sunumunu aktaracak.
Bilgi Üniversitesi Next Akademi Kurucu, Başkan & Akademisyen Levent Erden ise “Sosyal-Teknolojik Dönüşüm Doğrultusunda Mekan Algısının Dönüşümü!” başlığı ile insan hayatının, yaşam şeklinin, mekanların, mekan algılarının ve kullanım alışkanlıklarının değişimi, dönüşümü farklı bir bakış açısıyla bu oturumda ele alacak.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, “Turizmde Dönüşümün Konut Boyutu” sunumu ile Turizmde Dönüşüm projesinde turizm konutlarına ilişkin elde ettikleri sonuçları açıklayacak.

Manifesto Market & reSITE Kurucusu Martin Barry, “Gayrimenkul, Gastronomi ve Perakendenin Yarattığı Sinerjiden Doğan Müthiş Bir Başarı Öyküsü, Manifesto!” sunumunu ile altın değerinde öneriler sunacak.

“Kültür – Yeme & İçme – Eğlence… Deneyim ve Paylaşımın İtici Güçleri Bize Ne Fırsatlar Sunuyor?” başlığıyla FYP Proje Geliştirme Kurucu Füsun Phillipson moderatörlüğünde BKM CEO’su Zümrüt Arol Bekçe, DasDas Kurucu, Ortak ve Sanatçı Mert Fırat ve Yatırımcı – Girişimci Muzaffer Yıldırım panelinde aktarılacak.

JLL Türkiye Ülke Başkanı ve Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş moderatörlüğünde gerçekleşecek olan “Yabancı Yatırımcılar Ne Düşünüyor? Türkiye'nin Büyüyen Pazarına Ne Zaman Ve Hangi Yatırımlarla Gelmeyi Planlıyor?” sunumu ile dünyadan yatırımcılar RE360 Buluşması’nda bir araya gelecek.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş “Karşılıklı Yatırım Fırsatlarıyla Ülke&Şehirler” başlığıyla öngörüler ve önerilerde bulunacak.

“Yeni Zamanlar, Değişen Beklentiler: Eğitim, İş Kültürü ve Yaratıcılık başlığıyla Tarihçi – Yazar Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan içinde yaşadığımız dijital devrim sürecini tarihsel perspektifle analiz edecek, değişen yapısal faktörlerin iş kültürüne ve toplumsal normlara etkisini ele alacak bir keşif gerçekleştirecek.
Ardından Ekonomist Cevdet Akçay, “Kritik Eşikte Türkiye Ekonomisi: Doğru ‘Intertemporal’ Değerlendirme Yapma Zamanı” sunumunu aktaracak.

HOM Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim, Kurucusu Hakan Malak moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda EurAsia Proptech Initiative Kurucusu Mete Varas “Gayrimenkulde deniz bitti Proptech’le okyanuslara açılma zamanı” başlığı ile gayrimenkulün geleceğine ışık tutacak.

“Öne Çıkan 12 Şehir Teknoloji Trendi ve Etkileyen Unsurlar” sunumu ile Concrete CV, Yatırım Ortağı Adam Burstow, şehirlerde dijital teknoloji kullanımı açısından öne çıkan ana trendler belirlenecek ve bu trendlerin ortaya çıkışına etki eden ve şekillendiren faktörler ele alınacak.

Akademetre Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halil İbrahim Zeytin ve EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Yazıcı, “Gayrimenkulde Müşteri Deneyimi, Karşılanmamış Beklentiler” başlığını ele alacak.

Türk gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışma platformu Sign Of The City Awards 6. Yılında RE360 Konferansı’nın 2. gününde sahiplerini bulacak.
Dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı olan MIPIM’in stratejik partnerliğinde gerçekleşen RE360, iki gün süren konferanslar dizisi olarak hayat buluyor ve MIPIM’in Türkiye temsilcisi Alkaş tarafından bu yıl üçüncüsü düzenleniyor.

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