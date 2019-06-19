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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.06.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Raylı sistem inşasında İstanbul dünyada bir numara

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Raylı sistem inşasında İstanbul dünyada bir numara

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği’nin (UITP) verilerine göre İstanbul, aynı anda en fazla raylı sistem hattının yapıldığı şehirler sıralamasında dünyada birinci sırada yer alıyor. Yapımı devam eden hatlar tamamlandığında İstanbul’daki raylı sistem hat uzunluğu iki kat artarak toplam 454 kilometreye çıkacak.

İstanbul genelinde 1994 yılına kadar raylı sistem hat uzunluğu toplam 28,05 kilometreydi. Son 25 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesine kazandırılan vizyon ve hizmet anlayışıyla raylı sistem hat uzunluğu toplam 233,05 kilometreye çıkarıldı. Her gün milyonlarca İstanbullu’ya hizmet veren raylı sistem hatlarının daha da yaygınlaştırılması için şehrin dört bir yanında aynı anda 17 farklı hatta çalışmalar aralıksız sürüyor. Dünyada toplu taşımacılık sektörünün en seçkin kuruluşlarından biri olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), dünya genelinde toplu taşımacılığa dair tüm çalışmaları yakından takip edip kayıt altına alıyor. UITP’nin verilerine göre dünya genelinde yapımı devam eden raylı sistem hatları incelendi. Buna göre 17 farklı raylı sistem inşaatının devam ettiği İstanbul’un “aynı anda en fazla raylı sistem inşaatının devam ettiği şehirler” sıralamasında dünyada birinci sırada olduğu tespit edildi. Dünya genelinde en fazla raylı sistem inşaatının devam ettiği ilk 5 şehir şöyle:

"1'inci Türkiye'den 17 proje ile 221,7 km İstanbul, 2'nci Çin Hangzhou 8 proje ve 234,3 km, 3'üncü Suudi Arabistan Riyad 5 proje ve 146,3 km, 4'üncü Hindistan Kolkata 5 proje ve 87,1 km, 5'inci Güney Kore Seul 5 proje ve 61,9 km"

PROJELER TAMAMLANDIĞINDA RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU İKİ KAT ARTACAK

İstanbul’un dört bir yanında 17 farklı raylı sistem hattında çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor. Metro, tramvay ve füniküler sistemlerinin yer aldığı hatlar, toplam 221,7 kilometre uzunluğa sahip. Bu hatlardan 13’ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 4’ü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Faaliyette olan 233,05 kilometrelik raylı sistem hattı düşünüldüğünde yeni projelerin tamamlanmasıyla il genelinde raylı sistem uzunluğu yaklaşık iki kat artarak 454 kilometreye çıkacak. Böylece İstanbullular’a daha hızlı, konforlu ve kesintisiz toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

İKİ AYRI HATTA ÇALIŞMALAR BİTTİ, TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI

Yapımı devam projelerden Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının inşaat, elektrik-elektromanyetik işleri, ince işçilikleri tamamlandı. Araçlar raylara indirildi. İstanbul’un ikinci sürücüsüz metrosu olacak bu hatta test sürüşlerine başlandı. Hattın bu yıl sonunda İstanbulluların hizmetine açılması planlanıyor.

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattında da inşaat, elektrik-elektromanyetik işleri, ince işçilikleri tamamlandı. Araçlar raylara indirildi. Türkiye’nin ilk yerden enerji beslemeli katenersiz tramvay hattı olacak bu projenin de 1 yıl içerisinde hizmete alınması planlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden hatlar şöyle:

"Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy Tramvay Hattı, Mahmutbey - Mecidiyeköy Metro Hattı, Mecidiyeköy - Kabataş Metro Hattı, Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro Hattı, Dudullu - Bostancı Metro Hattı, Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı, Kaynarca - Pendik - Tuzla Metro Hattı, Çekmeköy - Sultanbeyli Metro Hattı, Ümraniye - Ataşehir - Göztepe Metro Hattı, Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece (Halkalı) Metro Hattı, Başakşehir - Kayaşehir Raylı Sistem Hattı, Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı, Sarıgazi - Taşdelen - Yenidoğan Metro Hattı"

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı - Kaynarca Merkez Metro Hattı, Bakırköy (İDO) - Kirazlı Metro Hattı, Halkalı - Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metro Hattı"nın ise yapımı devam ediyor.

İSTANBUL SÜRÜCÜSÜZ METRODA AVRUPA’NIN BİRİNCİSİ OLACAK

Ayrıca yapımı devam eden metro projelerinin 9’u sürücüsüz metro sistemiyle inşa ediliyor. Bunlar; Dudullu - Bostancı Metro Hattı, Halkalı - Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Mahmutbey - Mecidiyeköy - Kabataş Metro Hattı, Ümraniye - Ataşehir - Göztepe Metro Hattı, Sarıgazi - Taşdelen - Yenidoğan Metro Hattı, Çekmeköy - Sultanbeyli Metro Hattı, Mahmutbey - Mecidiyeköy Metro Hattı, Mecidiyeköy - Kabataş Metro Hattı, Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı.

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe hattı da dahil edildiğinde yeni hatlarla birlikte İstanbul’da sürücüsüz metro hattı sayısı 10’a çıkacak. Bu özelliğiyle İstanbul, sürücüsüz metro sistemlerinde Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü olacak. Metro taşımacılığında son teknoloji olan sürücüsüz metro sistemleri dünyada en fazla ilgi gören toplu taşımacılık sistemi olarak dikkat çekiyor.

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