Raylı sistem için protokol imzalandı
ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak olan Belsin-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nın 16 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren Bakanlar Kurulu kararının ardından önemli bir aşaması daha tamamlandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik Ankara’ya giderek, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile görüştü ve ardından Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak ile protokol imzaladı.
7 KİLOMETRELİK HAT
Başkan Çelik tarafından yapılan temasların en önemlisi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak ile imzalanan protokoldü. Başkan Mustafa Çelik, Genel Müdür Erol Çıtak ile birlikte Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın huzurunda Belsin Anafartalar-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Tramvay Hattı’nın protokolünü imzaladı. Bakanlar Kurulu’nun 16 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11363 sayılı kararı çerçevesinde imzalanan protokol uyarınca Belsin Anafartalar-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Tramvay Hattı’nın yapımını Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı üstlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, 7 kilometrelik Tramvay Hattı’nın yapımına bu yıl başlanacağını belirtti. Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı hattın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından da Talas Mevlana-Aşık Veysel Bulvarı Tramvay Hattı’nın temelinin atılacağını ifade eden Başkan Çelik, her iki hat ile birlikte Kayseri’deki ulaşımı çok daha fazla rahatlatacaklarını ve konforlu ulaşımı daha da yaygınlaştıracaklarını kaydetti.
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