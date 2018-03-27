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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
27.03.2018 - 00:03, Son Güncelleme:

Raylı sistem için protokol imzalandı

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Raylı sistem için protokol imzalandı

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak olan Belsin-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nın 16 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren Bakanlar Kurulu kararının ardından önemli bir aşaması daha tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik Ankara’ya giderek, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile görüştü ve ardından Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak ile protokol imzaladı.

7 KİLOMETRELİK HAT

Başkan Çelik tarafından yapılan temasların en önemlisi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak ile imzalanan protokoldü. Başkan Mustafa Çelik, Genel Müdür Erol Çıtak ile birlikte Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın huzurunda Belsin Anafartalar-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Tramvay Hattı’nın protokolünü imzaladı. Bakanlar Kurulu’nun 16 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11363 sayılı kararı çerçevesinde imzalanan protokol uyarınca Belsin Anafartalar-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Tramvay Hattı’nın yapımını Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı üstlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, 7 kilometrelik Tramvay Hattı’nın yapımına bu yıl başlanacağını belirtti. Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı hattın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından da Talas Mevlana-Aşık Veysel Bulvarı Tramvay Hattı’nın temelinin atılacağını ifade eden Başkan Çelik, her iki hat ile birlikte Kayseri’deki ulaşımı çok daha fazla rahatlatacaklarını ve konforlu ulaşımı daha da yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

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