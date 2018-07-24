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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
24.07.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Raporla çakıldılar

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Raporla çakıldılar

Avrupa Parlamentosunun yayınladığı son raporda merkez bankalarının piyasaya süreceği kripto para birimlerinin, piyasadaki rekabete bir çare olabileceğinin yer almasının ardından piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, en yüksek hacimli ilk 10un yedisi geriledi.

AVRUPA Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komisyonu (ECON) raporunda şöyle denildi:

Bankaların teşvik ettiği izinli kripto para birimleri, rekabetçi sayısını arttırarak piyasadaki rekabet seviyesini yeniden şekillendirecektir. Kripto para birimleri piyasalarında olası bir geleneksel rekabetin eksikliği gözlemlenebilir ve doğrudan halk katılımıyla merkez bankalarının piyasaya süreceği dijital para birimleri söz konusu rekabet eksikliğine bir çare olabilir.

Toplam 1,664 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, açıklamalardan etkilenmedi ve son 24 saatte yüzde 3.94lük bir artışla 7,977 dolara yükseldi.

Gelişmelere bağlı olarak en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yedisi gerilerken, artışlar yalnızca yüzde 3.94 ile Bitcoim, yüzde 1.66 ile Bitcoin Cash ve yüzde 2.10 ile Litecoinde görüldü. ÿ

En büyük ilk 100den ise 73ü gerilerken, yüzde 51.60 ile en fazla düşüş 42nci sıradaki Bitcoin Diamondda görüldü.

Toplam piyasa hacmi son 24 saatte beş milyar dolarlık bir artışla 290 milyar doların üzerine çıktı ve 293 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, 136 milyar 957 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 46.8ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 17 milyar 157 milyon dolar olarak hesaplandı.

 En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 3.94

Bitcoin Cash yüzde 1.66

Litecoin yüzde 2.10 artarken,

Ethereum yüzde 0.06

Ripple yüzde 0.86

EOS yüzde 1.90

Stellar yüzde 0.30

Cardano yüzde 3.44

IOTA yüzde 2.66

Tether yüzde 0.02 düştü.

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