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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
07.02.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Rapor: Robot kuryelerle birlikte şehir altyapıları da değişecek

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Rapor: Robot kuryelerle birlikte şehir altyapıları da değişecek

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMGnin perakende sektörüyle ilgili hazırladığı Otonom Teslimat raporu, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan robot kuryelerin sadece müşteri alışkanlıklarını değil, şehirlerin altyapısını da değiştireceğini ortaya koydu.

Raporda, otonom teslimat teknolojisinin, müşteri davranışlarında devrim niteliğinde değişiklikleri beraberinde getireceği vurgulanıyor. Müşteri davranışlarındaki ilk değişikliğin e-ticaret alanında görülmeye başladığı belirtilen raporda, mağazaya gitmek yerine online siparişi tercih eden tüketici sayısının mevcut düzeni sarsacak şekilde arttığına dikkat çekildi.

KPMG Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektör Lideri Emrah Akın, otonom teslimat araçlarının yollara çıkmasıyla bağlantılı ticaretin daha çok ön plana çıkacağını söyledi ve ekledi:

Sürücüsüz araçlar sayesinde teslimatlar, şu ana kadar gördüğümüzden çok daha hızlı ve düşük maliyetli olacak. Müşteri talebinin daha net bir şekilde öngörülmesine imkan sunan teknolojiler ve bağlantılı tedarik zinciri, müşteri deneyimini şu anda hayal edilemeyecek ölçüde dönüştürecek ve daha geniş ürün seçeneğini beraberinde getirecek.

Rapora göre tüm bu gelişmeler, yalnızca perakende değil, otomotiv ve taşımacılık sektörlerini de etkileyecek. Otonom araçların hizmete sunulması, bakım, temizlik, yedek parça, sigorta ve lisans gibi pek çok alanda yeni işletmelere ihtiyaç yaratacak. Ayrıca yeni teslimat sisteminin devreye sokulması için şehirlerde kapsamlı altyapı değişiklikleri gerekecek.

Rapordan öne çıkan diğer satırbaşları şöyle:

İngilterede market siparişi de dahil e-ticaret siparişi ve teslimatı son 10 yılda 3 kat arttı.
Çin'de JD.com ve Alibaba gibi e-ticaret devleri otonom teslimat konusunda büyük yatırımlar yapıyor.
ABD'de e-ticaret son 10 yılda 2 katına çıktı, gelecek 5 yılda da en az 2 kat daha artacak.
E-ticaret, 2040 yılında ABD'de market ziyaretlerini yüzde 30 ila 50 oranında azaltacak.
ABD'deki AVM'lerin yüzde 20-25'i 2022 yılına kadar kapanacak.
Amazon ve Netflix, kargo teslimatı, internetten indirme ve online yayınların görünümünü değiştiriyor.
Kroger, Costco ve Walmart gibi önde gelen perakendeciler, yapay zeka ve akıllı antrepo gibi teknolojilere yatırım yapıyor. 

 

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