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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.05.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Ramazanda hazır yemek sektörünün umudu vardiyalı iş yerlerinde

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Ramazanda hazır yemek sektörünün umudu vardiyalı iş yerlerinde

Ramazanın gelmesiyle hazır yemek sektöründe durgunluk beklenirken, yemek firmaları daha çok vardiyayla çalışan sektörlere iftar hizmeti vermeyi planlıyor

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Zincirkıran, AA muhabirine, hazır yemek sektörünün ramazan ayına yönelik beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Hazır yemek işletmelerinin kamu ve özel sektör için yemekhane yemeği ürettiğini belirten Zincirkıran, ramazanda hazır yemek talebinde yüzde 60'a yakın düşüş beklediklerini söyledi. 

Zincirkıran, ramazandaki talep düşüşüyle birlikte gelirlerin de azalacağını, buna karşın vardiya usulüyle çalışan işletmelerin iftar yemeği talebinde bulunmasını beklediklerini bildirdi. 

"VARDİYALI ÇALIŞAN YERLERİN TALEBİ OLACAK"

Hastaneler, basın sektörü, okullar, yurtlar, fabrikalar ve ihracata dönük çalışan işletmelerin vardiya usulü çalıştıkları için yemek talebinin süreceğine dikkati çeken Zincirkıran, "Bu sefer de yemek maliyetine pide, pastırma ve hurma gibi iftariyeliklerin maliyeti eklenecek. Fiyatları oldukça yükselen bu ürünlere talep olursa bunun için ayrı bedel ödenmesi gerekecek. Yoksa artık bunları yemekle birlikte verme imkanı kalmadı. Kişi başına 12 lira olan yemek fiyatı buna göre artacak." dedi. 

Zincirkıran, pastırma, kavurma ve beyaz et gibi ürünlerde fiyat artışları olurken, meyve ve sebze fiyatlarının havaların ısınmasıyla düşmesini beklediklerini dile getirdi. Yağdan, pirince kadar pek çok gıda ürününde artışlar olduğunu ifade eden Zincirkıran, şöyle konuştu: 

"Fiyat artışları bizi zorluyor. Endüstriyel yemek sanayi, uzun süreli sözleşmelere göre çalıştığı için zor durumda kaldı. Lokanta gibi değiliz, restoranlar zararına çalışmamak için akşamına fiyatını günceller ancak bizim gıda fiyatındaki artışı yansıtma şansımız yok. Bizi en çok zorlayan beyaz et fiyatındaki artışlar. Bu devam ederse et ithal edilmesinde fayda var." 

Et ve Süt Kurumunun dondurulmuş karkas sığır eti satışına başladığını anımsatan Zincirkıran, sektörün ilk parti ürünleri aldığını aktardı. Zincirkıran, donmuş olarak alınan ürünün randımanına bakılarak, ona göre talebe devam edeceklerini vurgulayarak, "Etler dondurulmuş olduğu için çözülmesi 5-6 gün sürüyor. Etten memnun kalınırsa sektör olarak kullanmaya devam edeceğiz." dedi. 

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