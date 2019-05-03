Ramazan'da gıda denetimleriyle fırsatçılara göz açtırılmayacak
Ramazan'a kısa bir süre kala Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, Ramazan ayında fırsatçılara karşı denetimler olacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Yaklaşan ramazan ayı nedeniyle halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak, tüketimi artacak ürünleri üreten işletmelere yönelik denetimlere ağırlık vereceğiz"- "Özellikle toplu iftar alanları, üretim yerleri ve 'Ramazan paketi' adı altında muhtelif gıdaları içeren paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerinin denetimi konusunda, 81 il müdürlüğümüze talimat verdik" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle