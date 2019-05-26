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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
26.05.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Ramazan'da balık tercih edilmiyor

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Ramazan'da balık tercih edilmiyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte balıkçılar satışların önceki Ramazanlara göre düştüğünü belirtiyor.

Ramazanda balık satışları önceki Ramazanlara göre üçte bir azaldı. Balıkçılar işlerin durgunluğundan yakınırken balık fiyatlarının da pek değişmediği belirtiyorlar. 
İnsanların balıktan artık kaçar olduğunu belirten balıkçılardan Çetin Kavzoğlu, havaların sıcak gitmesi de satışları olumsuz etkilediğini söyledi.
İnsanların balığa pek yaklaşmadığını kaydeden Kavzoğlu, “balık fiyatları aynı değişen bir şey yok. Geçen seneki Ramazan’a kıyaslayacak olursak işlerimizin üçte biri bile yok. Tezgâhımızda istavrit 15 TL, Somon 25-35 TL arası, Mezgit 15 TL’den 50 TL’ye kadar var. 2 yıl önceki Ramazan’da balık çeşitlerimiz bol idi. Bu sene ise çok farklı. İnsanlar nedense balıktan kaçar oldu. 15 TL balık veriyoruz, bu pahalı değil ama yine de satamıyoruz. Ramazanda vatandaş balık yesin diye fedakarlık yaparak fazla kar almıyoruz buna rağmen işlerimiz iyi değil. Artık bu hale geldik. Ramazanda evlerinde bir çorba kaynasın diye bizde balık veriyoruz. Alacaktık 3-5 lira, şimdi alıyoruz 1-2 lira. Onlarda mutlu olsun bizde mutlu olalım. Amacımız alış veriş olsun ancak pek alış veriş yaptığımız söylenemez. Havalar sıcak buda satışlarımızı olumsuz etkiliyor” dedi.

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