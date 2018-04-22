'Ramazana ve Kurban Bayramına et konusunda hazırız'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri'Ramazana ve Kurban Bayramına et konusunda hazırız'
GeriEkonomi 'Ramazana ve Kurban Bayramına et konusunda hazırız'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
22.04.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

'Ramazana ve Kurban Bayramına et konusunda hazırız'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Ramazana ve Kurban Bayramına et konusunda hazırız'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz Ramazana da Kurban Bayramına da et konusunda hazırız. 'Ben bakan oldum 24'ünde ayrılacağım, Kurban Bayramı bana ait değildir' demem. Onun da hazırlıklarını yaptık." dedi.

Fakıbaba, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında merkez Karaköprü ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin seçim hazırlıklarına başladığını söyledi. 

Siyasetçinin her zaman seçime hazır olması gerektiğini dile getiren Fakıbaba, vatandaşın partisine yine en fazla desteği vereceğine inandığını belirtti. 
Et fiyatlarının düzenlenmesinde herkesimin çıkarlarını dikkate aldıklarını vurgulayan Fakıbaba, şöyle devam etti: 

"Şu anda 29 liraya kıyma, 31 liraya da kuşbaşı satışlarımız devam etmektedir. Benim için birinci derecede önemli olan yerli üretici arkadaşlarımın mağdur edilmemesidir. Et fiyatlarını baz alırken hep yerli üreticinin maliyetine ve kar oranlarına bakıyoruz eğer zarar edecek olurlarsa o zaman Türkiye zarar
eder. Biz burada dar gelirli olan arkadaşlarımız da bu eti yesin ve yedirsin dedik, çok şükür bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Ancak bundan 15 gün önce piyasada bazı spekülatif amaçlı 'Ramazan geliyor, et yeterli kadar gelmeyecek' gibi bir hesap içerisinde olan arkadaşlarımızın piyasaya hayvan vermemesi nedeniyle ve ramazanı beklemesi nedeniyle fiyatlar 28 buçuk liraya kadar karkasta çıktı ama biz gerekli önlemleri aldık. Bütün arkadaşlarımızla oturduk bunun hesabını yaptık. Şu anda fiyat karkasta 26 buçuk liraya düşmüştür." 

"Biz Ramazana da Kurban Bayramına da et konusunda hazırız." diyen Bakan Fakıbaba, "Ben bakan oldum 24'ünde ayrılacağım Kurban Bayramı bana ait değildir' demem. Onun da hazırlıklarını yaptık. Üretici arkadaşlarım şuna hazır olsun hiç çekinmesinler ve üretime devam etsinler. Türkiye bir üretim ülkesidir ve onların elde ettikleri üretimin maliyeti ve kar oranı üzerine konularak piyasayı regüle ediyoruz. Biz regüle edebileceğimiz oranda istediğimiz hayvanı ve eti getirebiliriz." ifadesini kullandı. 

Bakan Fakıbaba, et fiyatlarında üreticilerin, kasapların, esnafın, sanayici ve tüketicilerin kar oranlarını birlikte hesap ettiklerini aktardı. Fakıbaba, et fiyatlarıyla oynamak ve vatandaşı zor durumda bırakmak isteyen herkesin zarar edeceğini dile getirdi. 
Fakıbaba, konuşmasında partisinin Şanlıurfa'daki yatırımlarını da anlattı. 



  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!

SPONSORLU

Yeni dönemin en karlı yatırım aracı ‘Öğrenci Evleri’ni 8 adımda yakından keşfedin!

'Ramazana ve Kurban Bayramına et konusunda hazırız'

SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı